Zwei Geschäfte in der Tuttlinger Innenstadt machen zu. Das eine konnte sich nicht etablieren, bei dem anderen kommt die Schließung aber recht plötzlich.

„Liebe Kunden, diese Filiale ist geschlossen“, steht auf einem handgeschriebenen Zettel im Schaufenster. „Hunkemöller“ in der Bahnhofstraße 10 ist zu.

Das Geschäft hatte 2017 eröffnet. Eine niederländische Kette, zu deren Sortiment Unter- und Nachtwäsche ebenso zählen wie Bade- und Sportmode sowie Accessoires und Geschenke. Seit Anfang November sind die Lichter aus, der Laden ist ausgeräumt.

Einige Kunden wundern sich. So seien vom Personal noch am 31. Oktober Kundenkarten ausgestellt worden – ohne einen Hinweis darauf, dass die in Tuttlingen bald nicht mehr genutzt werden können. Nur online oder in anderen Filialen, wie zum Beispiel in Singen. Warum die Filiale geschlossen wurde, teilte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion nicht mit.

Miras Geschenkewelt rentiert sich nicht

„Miras Geschenkewelt“ in der Oberamteistraße 9 in Tuttlingen schließt ebenfalls, wahrscheinlich schon kommende Woche, obwohl Sema Kece noch einen Mietvertrag bis Januar 2024 hat. Neben personalisierten Geschenkartikeln präsentierte sie im Untergeschoss eine große Auswahl an Baby- und Kindermode.

Miras Geschenkewelt in Tuttlingen macht zu. (Foto: Ingeborg Wagner )

„Mit drei Kindern ist das schwierig“, sagt sie. Zudem habe sich das Ladengeschäft nicht rentiert. Offenbar gebe es einen Nachmieter, der möchte noch etwas umbauen, ehe er im Februar eröffnen will.