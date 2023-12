Mnozil Brass kommen im Januar nach Tuttlingen

Das Gasthaus Mnozil im ersten Wiener Bezirk, direkt gegenüber der Musikhochschule, gab ihnen 1992 den Namen: Da trafen sich sieben junge Blechbläser zu regelmäßigen Musikantenstammtischen. Der Rest ist fast schon junge Musikgeschichte …

Am Sonntag, 28. Januar, feiern die Musiker von Mnozil Brass ein weiteres Kapitel ihrer Jubiläumstournee, wenn sie ihr Programm „Jubelei - 30 Jahre Mnozil Brass“ in die Stadthalle Tuttlingen bringen. Hier gastiert das Blechbläser-Septett mit seiner „angewandten Blechmusik für alle Lebenslagen“ erneut nach 2008 und 2014. Wo die Sieben auch auftreten, lösen sie Begeisterungstürme in Publikum und Kritikerkreisen aus, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung. Mnozil Brass macht Musiktheater, Entertainment, Comedy und Kabarett. Da wird gespielt, gesungen, getanzt, geblödelt und der Raum für political correctness ist sehr eng. Die Aufführung im Großen Saal der Stadthalle beginnt um 18 Uhr. Tickets gibt es jetzt zum ermäßigten Vorverkaufspreis.

Über die Geschichte dieser Formation heißt es: Es waren einmal ein Wirtshaus und eine Universität. Sieben Musiker, rotzfreche Musikstudenten mit philharmonischen Ambitionen und vorwiegend der Blasmusik verschrieben, treffen sich nach der Uni gegenüber beim Mnozil-Wirt, wo ein Wirt und ein Kellner einmal im Monat einer Meute von 200 total begeisterten Besuchern des Musikantenstammtisches gegenüberstehen.

Dass die sie seinerzeit den Verlockungen der Wirtshausmusik nachgaben und so ganz ungeplant den Weg ins Entertainment Business einschlugen, bedeutete die Geburtsstunde für Mnozil Brass, eine Band, die weiß, wie sie innerhalb kürzester Zeit ihr Publikum auf Volltouren bringt - mit Blechmusik und Parodien. Wie jubelte gleich die Süddeutsche Zeitung? „Man glaubt es nicht, wenn man es nicht selbst gehört hat: Schostakowitsch, Star Wars, Tango, Landler, Stevie Wonder, Polka, Jazz, Udo Jürgens, bayrischer Defiliermarsch, Kirchenchoräle. Hintereinander, durcheinander, kunstvoll schräg oder traumhaft harmonisch - Brassmusik und mehrstimmiger Gesang, dass einem Hören und Sehen vergehen.“

Wer bei dieser Geburtstagsfeier der ganz besonderen Art dabei sein möchte, bekommt Karten bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen im vergünstigten Vorverkauf. Sie sind in drei Preiskategorien ab 36,20 Euro zu haben. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de und ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.