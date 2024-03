Der neue Tuttlinger Rathaussteg steht schon. Allerdings rund 500 Kilometer von Tuttlingen entfernt. In einer Werkstatthalle in Hermsdorf in Thüringen wird er gerade probeweise zusammengesetzt. Bald schon sollen die Brückenteile nach Tuttlingen transportiert werden. Doch das ist eine echte Herausforderung.

Das packt kein Transporter

Der Rathaussteg, der das marode Brückenteil in Tuttlingens Stadtmitte ersetzen wird, ist rund 60 Meter lang. Damit passt er auf keinen Transporter. Also wird das Bauwerk in der Werkstatt der Firma Strab Ingenieursholzbau wieder auseinander gebaut und in acht Teilen auf die Reise geschickt. Jedes ist jeweils 27 Meter lang und 1,5 Meter breit.

Und mit Polizeibegleitung" Arno Specht

Die Bauteile werden mit mehreren Tiefladern transportiert. Größtenteils über Nacht. Los geht es auf der dann hoffentlich weitgehend leeren Autobahn A9 - „und mit Polizeibegleitung“, so Stadtsprecher Arno Specht. Das soll Mitte April geschehen.

Der Autokran muss einiges heben können

Wenn der Transport in Tuttlingen angekommen sind, werden jeweils vier der Teile auf der zuvor hergerichteten Montagefläche an der Stuttgarter Straße zu den Brückenhälften zusammengesetzt. Ein Autokran mit einer maximalen Traglast von 700 Tonnen hebt die beiden Teile dann ein. Auf Betonsockel, die bereits an beiden Ufern der Donau stehen.

Tuttlingens Baudezernent Florian Steinbrenner war mit weiteren Vertretern der Stadtverwaltung Tuttlingen in Thüringen, um den Probelauf dort mitzuverfolgen. Er klingt begeistert. „Die Form ist fast schon skulptural“, sagte er am Montagabend im Gemeinderat, „elegant und filigran“.

Zur Einweihung ein Fest

Voraussichtlich im Juli sollen die Tuttlinger die neue Brückenverbindung dann tatsächlich nutzen können. Aus diesem Anlass gibt es ein Brückenfest. Wann das sein wird, hängt auch vom Wetter ab. Für den Einbau der Tragschicht wird trockenes und stabiles Wetter benötigt. „Was ja auch der Grund dafür war, dass die ursprünglich geplante Einweihung vor der Winterpause nicht mehr möglich war“, so Specht.

Das ist ein statisches System" Florian Steinbrenner

Die Brücke besteht fast komplett aus Holz aus dem Bayerischen Wald. Das wirke sich positiver auf die Klimabilanz aus als eine reine Betonbrücke, so die Stadtverwaltung. Ganz ohne geht es auch hier nicht, denn die oberste Tragschicht wird aus Beton sein, die ab Mai auf die fertig montierte Brücke aufgetragen wird.

Beton sorgt für Stabilität

Der Beton wird in die Vertiefungen einfließen und mit dem Holz eine feste Verbindung eingehen. „Das ist ein statisches System“, so Steinbrenner. Was hält die Brücke an Belastung aus, wollte Stadtrat Hans-Peter Bensch (FDP) in der Gemeinderatssitzung wissen. Das, wofür sie konzipiert wurde: für Radfahrer und Fußgänger, auch für den Winterdienst, antwortete der Dezernent. Nicht aber für 40 Tonner.

Autor: Quadrat_TV

Dann müssen die Geländer montiert werden und zum Schluss die Beleuchtung, die auch an der Unterseite des Bauwerks angebracht wird. Specht: „Dank der LEDs wird die Brücke bei Nacht wie eine schillernde Skulptur über der Donau strahlen.“

Gleich mehrfach Ärger

Der Bau hat sich verzögert, eigentlich war im November geplant gewesen, den neuen Steg einzuheben. Doch ein Kabel der Telekom, von dem niemand wusste, dass es im Sanierungsgebiet lag, sorgte für Ärger, ebenso eine Abwasserleitung.

Offenbar gab es auch Fehler beim verwendeten Holz. Dieses habe für das aufwändige Verfahren nicht die „ideale Feuchtigkeit“ gehabt, schrieb die Stadtverwaltung damals, und musste zeitaufwändig ausgeglichen werden.

So viel soll es kosten

Dennoch: „Eine Bauzeit von 15 Monaten für ein Projekt dieser Art ist immer noch eine herausragende Leistung aller Beteiligten“, findet Florian Steinbrenner. Auch auf den Landeszuschuss habe sich die Verzögerung nicht nachteilig ausgewirkt: 3,2 der insgesamt 4,5 Millionen Euro an Baukosten fließen als Zuschuss nach Tuttlingen.