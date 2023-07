Postkarte war gestern! Heutzutage lässt man den Rest der Welt über Whatsapp wissen, wie der Urlaub so war — pardon, wie er so ist, denn gepostet wird ja live und sofort.

Was stellen Sie so rein? Den Schiefen Turm von Pisa, den Eiffelturm oder den Blick übers azurblaue Mittelmeer? Oder doch lieber ein Selfie, weil im Hintergrund nur die Balkonpflanzen stehen? Egal was, wir wollen es wissen! Schicken Sie uns ihr bestes Whatsapp–Urlaubfoto aus dem Sommer 2023.

Das beste Foto gewinnt

Die schönsten Fotos veröffentlichen wir in einer Bildergalerie in den Sommerferien. Fotos bitte per E–Mail an [email protected], Vor– und Nachname des Fotografen angeben und bitte auch den Urlaubsort. Unter allen Einsendungen aus dem Landkreis Tuttlingen verlosen wir einen ProTUT–Einkaufsgutschein in Höhe von 20 Euro.