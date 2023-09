Wenn es 14 Grad und Dauerregen hat, wie vergangene Woche, macht Lina Nordhues Radfahren nicht ganz so viel Spaß. „Aber wir machen es trotzdem“, sagt die 38–Jährige. Man sieht sie oft mit ihrem E–Lastenrad in Tuttlingen, das mit Einkäufen und den Kindern Karl und Leonie vollgepackt ist. Geht schnell und ist praktisch, findet die Ärztin.

Lastenräder kann man auch ausleihen

Seit Juli gibt es in Tuttlingen ein Sharingangebot von E–Lastenrädern. Die „Donau–Donkeys“ sind mit zehn Lastenrädern zum Ausleihen in Tuttlingen an den Start gegangen.

„Wir sind insgesamt zufrieden damit“, sagt Andreas Linderer, der bei „Feine Räder“ den Geschäftsbereich Sharing und Ladeinfrastruktur leitet, zur Nachfrage. Sein Unternehmen betreibt das Donau Donkeys–Sharingsystem.

Mit Kindern und Einkäufen: Diese Tuttlingerin erledigt alles per Lastenrad (Foto: Ingeborg Wagner )

Jedes Rad hat einen Namen

Auf mehr als 1200 Kilometer Laufleistung summieren sie sich bislang in Tuttlingen. Entscheidend ist dabei der Standort, macht Linderer auf die starken Unterschiede der Auslastung aufmerksam.

So sind zum Beispiel die Lastenräder Miriam, Luana und Susanne — ja, sie alle haben Namen, weil die besser im Kopf bleiben als Nummern — besonders begehrt. Sie haben ihre Base am Tuttlinger Rathaus, am Mühlenweg und in der Robert–Koch–Straße in Nähe des Ärztehauses und dem Friedhof. Diese drei sind deutlich im dreistelligen Kilometer–Bereich.

Davon können Adam und Eliane nur träumen. Beide stehen am Hochschulcampus und bringen es zusammen nur auf 134 Kilometer. Auch nicht so wirklich nachgefragt ist Diana in der Moltkestraße: bislang 70,7 Kilometer.

Ohne Motorunterstützung: keine Chance in Tuttlingen

Lina Nordhues hat ihr E–Lastenrad gekauft, als sie vor eineinhalb Jahren von Berlin wieder zurück in ihre Heimatstadt Tuttlingen gezogen ist. Kostenpunkt: rund 6000 Euro. Ohne den zusätzlichen E–Antrieb würde es hier nicht gehen, spricht Nordhues zum Beispiel den steilen Sonnenbuckel an, der hoch zur Nordstadt führt.

Nordhues’ haben noch ein zweites E–Bike, die Kinder eigene Fahrräder. Obwohl die Vier– und Sechsjährigen geübte Radfahrer sind, packt ihre Mutter sie lieber ins Lastenrad, wo sie sie mit Gurten sichern kann. Zu dritt und jeder mit dem eigenen Rad — die Kinder fahren dann auf dem Gehsteig — sei aufgrund der Ballung unterschiedlicher Interessen aller Verkehrsteilnehmer „unglaublich schwierig“.

Immer da, wo mehrere Mobilitätsformen aufeinander prallen - Rad, Auto, Bus, Fußgänger - wird es konfliktreich. Lina Nordhues wünscht sich mehr reine Radwege in Tuttlingen. (Foto: )

Steter Konflikt Radfahrer und Autos

Brenzlige Situationen erlebt Lina Nordhues nahezu täglich. In vielen Einbahnstraßen in Tuttlingen ist es Radfahrern erlaubt, entgegen der ausgewiesenen Fahrtrichtung zu fahren. „Ich denke oft, dass das entgegenkommende Auto gleich in uns reinfährt“, sagt Nordhues.

Vielfach werde sie von den Menschen hinter den Steuern gar nicht beachtet, mindestens ebenso oft auch angebrüllt, wenn sie aus Sicht der Autofahrer als Falschfahrerin unterwegs ist. „Da wird regelmäßig lautstark gestritten“, bekennt sie, denn sie hält dann dagegen. Ihr Fazit: „Tuttlingen ist eine schlechte Fahrradstadt.“

Jede Menge Wünsche

Was sie sich wünschen würde? Radwege, die klar abgegrenzt sind von den Fußgängern. Mehr spezielle Fahrradstraßen, wie die in der Hermannstraße. In Tuttlingen sei es an vielen Stellen der Stadt so, dass ein kurzer Bereich ein Radweg ist, der dann wieder endet.

Nordhues: „Nach einiger Zeit findet man seine Wege und weiß, wo und wie man am besten fahren kann.“ Unterm Strich findet sie die Fortbewegung per Rad immer noch besser als Laufen oder Autofahren. Sie sei das von Haus aus auch so gewohnt. Auch ihre Eltern seien vor allem mit dem Rad unterwegs.

Kinder, Kisten — alles hat Platz

Ob Wocheneinkauf, Getränkekisten und noch ein weiteres Kind: All das hat im Lastenrad Platz. Wenn es eng wird, legen die Kinder ihre Füße auf die Kisten. Alleine in diesem Jahr ist Lina Nordhues schon knapp 5000 Kilometer damit gefahren. Zum einen sind es ökologische Gründe, die sie antreiben, zum anderen der praktische Gedanke. Die Bewegung steht eher im Hintergrund. „Ich merke schon, dass ich fitter war, als ich noch ein Rad ohne Motorunterstützung gefahren bin“, meint sie.

Mit Rad, Korb und Kindern nimmt das E–Lastengespann nicht nur viel Platz ein, es fällt auch auf. „Anfangs bin ich ständig angesprochen worden“, sagt die 38–Jährige. Seit es die E–Lastenräder im Verleih gibt, eher weniger. Denn dadurch sei das alltäglicher geworden.

Einige Freunde der Familie leihen sich hin und wieder die Räder der Donau–Donkeys aus, überhaupt ist der Freundeskreis so aufgestellt, dass das Meiste mit dem Rad erledigt wird.

Grenzen gibt es dennoch. Zum Beispiel sei es nicht ganz einfach, den Weg zum Freilichtmuseum nach Neuhausen ob Eck mit dem Rad zu finden. Oder wenn man abends von Freunden in Fridingen zurück nach Tuttlingen will. In der Dunkelheit. Manchmal sei das Auto dann doch die bessere Alternative. Aber nur ganz selten.

So funktioniert das Verleihsystem

Die App „Donkey Republic“ muss heruntergeladen werden und anschließend ein Account erstellt. Dafür müssen E–Mailadresse und ein Passwort eingegeben werden. Zudem die Handynummer und das Zahlungsmittel — dann kann man starten. Verfügbare Bikes und ihre Standorte lassen sich in der App finden.

Donau Donkeys definiert aktiv die Zonen, in denen die E–Lastenräder nach dem Gebrauch abgestellt werden können, denn: „Mitten auf dem Gehsteig würden sie alles blockieren“, so Andreas Linderer. Deshalb werde sichergestellt, dass die Räder nur in den vorgesehenen Bereichen „geparkt“ werden. Annahmeort muss nicht gleich Abgabeort sein.

Ganz viele unterschiedliche Tarife

Der Standard–Preis variiert von 1,50 Euro für bis zu zehn Minuten und für eine Stunde für vier Euro. Die Miete für drei Tage beträgt 105 Euro. Dazwischen gibt es viele Tarife, zum Beispiel sieben Euro für zwei Stunden.

Mit 61 Prozent liegt die Zeitspanne von 15 Minuten im Nutzerverhalten der Tuttlinger vorne, gefolgt von 15,5 Prozent für 15 Minuten und 14,5 Prozent für eine Stunde. Und fast die Hälfte aller Fahrten bewegt sich im Bereich ein bis zwei Kilometer.

Zwei Stunden auf dem Lastenrad zu gewinnen

Wer jetzt Lust bekommen hat und ein E–Lastenrad zum Ausleihen mal testen will: Die Schwäbische Zeitung verlost dreimal zwei Stunden mit dem Lastenrad.

Dazu eine E–Mail mit Name, Adresse und dem Grund, warum ausgerechnet Sie das Rad testen wollen, bis Freitag, 8. September, an:

[email protected]