Ich bin mit dem Internet und Social Media aufgewachsen, habe früher damit mein Geld verdient und nannte mich digitaler Konzepter. Was auch immer das bedeutet, habe mich damals mit Inhalten des Internets beschäftigt. Heute bin ich immer noch digitaler Gnom und nutze viele Karten-Apps, muss ja wissen, was es um mich herum gibt. Bei jeder Wanderung benutze ich mindestens eine, aber meistens drei davon.

Neulich schlenderte ich mal wieder durch das Donautal. Von Burg zu Burg, hoch und runter an Höhlen vorbei. In der winterlich kahlen Stille begegnet man nicht vielen Anderen. Fast eine Digital Detox Tour. Da lief ich nun alleine. Die oft gemalte Landschaft scheint mir weniger romantisch als ihr Ruf. Auf kleinen Wegen kam ich meinem Ziel näher, kletterte über umgestürzte Bäume Richtung Teufelsküche.

Ich wusste nicht, was mich erwartet, habe diesen Ort lediglich auf einer meiner Apps gesehen. Klang mystisch für mich. Einmal angekommen, ist es mehr gruselig als mystisch. Ich stand plötzlich in einer Sackgasse, umgeben von Felswänden roch es nach feuchtem Wald. Ein beklemmendes Gefühl inmitten von dunkelgrünem Moos. Eine kurze Internet-Recherche brachte mir keine neuen Erkenntnisse über diesen Ort, lediglich über gleichnamige Restaurants.

Ich war noch nie hier, bin nicht mit dem Donautal groß geworden, sondern mit ICQ und schülerVZ. Wo kann ich etwas über die Geschichte dieses Ortes erfahren, wenn es nicht digital verfügbar ist? In der Großstadt gibt es weniger Rätsel. Es gibt gedruckte und digitale Reiseführer, Blogger tummeln sich in allen Winkeln der Stadt und Social Media ist voll von visuellem Content interessanter Orte. Beinahe alles ist eine Internetrecherche entfernt.

Hier sind nicht einmal alle Wege auf meinen Karten-Apps eingezeichnet. Wenn ich etwas wissen will, muss ich mich im Ort durchfragen. Das Donautal ist für mich voller Geheimnisse, meistens hat die ältere Generation Antworten auf meine Fragen. Für mich eine ungewohnt langsame Art der Freizeit-Recherche. Mein Reiseführer ist das soziale Konstrukt der Provinz, ich hoffe auf überlieferte Geschichten der Vergangenheit in den Köpfen der Menschen. Für mich interessanter als jede Internetrecherche.

So habe ich mich auch über die Teufelsküche informiert. In ausgewählten Nächten hat der Teufel darin giftige Zaubertränke zubereitet. Besonders Kinder fürchteten sich vor diesem Ort, denn sie waren eine Zutat. Dabei schienen die Flammen an den Felswänden nach oben. So zumindest die Sage.