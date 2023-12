Manche Dinge, die muss man einfach erlebt haben! Zumindest, um sie glauben zu können. Den Wintereinbruch in München aka Schneechaos am vergangenen Wochenende beispielsweise... Schnee Anfang Dezember: Ein wirklich überraschendes Szenario!!! Zugegeben: Es hat schon ordentlich geschneit, ja. Vor allem, wenn man sonst vermutlich nur Puderzucker kennt. Trotzdem kommt jetzt ein ABER: Würde es in hiesigen Regionen dann so zugehen, wie in der Weltstadt München, dann müssten sich die Leute von Dezember bis März Zuhause einsperren.

Am Samstag ging nämlich zunächst rein gar nichts. Es wurde sogar empfohlen, einfach Zuhause zu bleiben. Wegen ein bisschen Schnee... Tz... Wer sich dennoch nach draußen traute, musste Märsche von mehreren Kilometern bis zur nächsten U-Bahn - die rein unterirdisch verlaufenden Linien haben den Laden am Laufen gehalten - oder zur S8, die die Fahnen für die S-Bahnen oben gehalten hat, in Kauf nehmen. Aber Vorsicht: Weder Gehwege noch Straßen waren geräumt. Und das ist auch in weiten Teilen so geblieben - nicht nur am Samstag... Auch in der Stadt nicht, wo sich trotz der widrigen Witterungsverhältnisse tausende Menschen durch die Gassen schoben.

Wenn es sie denn auf den Beinen gehalten hat. Plumps. Da lag er, der erste Mann, vor einem Stand des Weihnachtsmarktes auf dem Marienplatz. Und nur wenige Momente später war das Geräusch erneut zu hören: der dumpfe Aufprall eines Körpers in Winterkleidung auf den eisigen Boden. Nach den vergeblichen Versuchen, das Gleichgewicht doch noch wieder zu finden, machte auch eine Frau Bekanntschaft mit dem Münchner Eisboden. Ja do schlägts di nieder, und zwar beinahe im Minutentakt.

Ich hätte da mal einen Vorschlag. Wenn’s mit dem Räumen schon nichts ist, wie wäre es dann, einfach in jeder Bäckerei ein Spendenkässchen aufzustellen? Nicht für Geld, sondern für das Brezn-Salz. Dann fallen vielleicht beim nächsten (Anfang Dezember auch gar nicht erwartbaren) Wintereinbruch zumindest nicht mehr so viele Leute auf die Nase... Und ganz vielleicht helfen die Baden-Württemberger ja auch mit. Denn die können bekanntlich alles - außer Hochdeutsch.