Die Cheers Cocktailbar ist am Samstagabend bei der Kneipentour aus allen Nähten geplatzt. Hauptverantwortlich dafür: DJ Paul Sanchez. Er ließ nicht nur mit einem Remix von „I Want It That Way“ die besten Zeiten der Backstreet Boys aufleben, sondern brachte die Feierlaunigen auch dazu, synchron auf „Macarena“ zu tanzen.

Bekannte Nummern zum Besten gegeben

Nebenan war die Band Schlaflos für ein gut gefülltes Irish Pub verantwortlich, die mit „Tage wie diese“ und weiteren bekannten Nummern ihre Zuhörer in Partystimmung versetzen. Dagegen hatte das Eiscafé Da Claudio zunächst Anlaufschwierigkeiten, um Mitternacht tummelten sich aber auch dort viele Gäste und feierten mit DJ Damino.

Kubanische Musik im Hula Mula

Ähnlich verhielt es sich wenige Meter weiter im Hula Mula mit dem Männerquartett Son De Lui, das kubanische Musik spielte. Den Schlüssel suchten standesgemäß viele Partygänger auf. Sie bewegten sich rhythmisch zur Churchville Gang.

DJane Tap am Mischpult

In der Boca Café Bar übernahm mit DJane Tap eine Frau das Mischpult und hätte mehr Publikum verdient gehabt, genauso Fritten und mein Mädchen im „Baers-Place“. Dort nutzten die Besucher dafür den Platz zum Tanzen. gelang es Mauro Gobello auch mit seiner 23. Auflage der Kneipentour die Lokale zu füllen und lieferte erneut ein breites Musikangebot für Jung und Alt in den elf Locations. Viele weitere Bilder gibt es online unter schwaebische.de.