Mit 16 Jahren kam Mohammed Ismaiil aus Afghanistan nach Deutschland. Als Flüchtling und alleine. Mittlerweile ist er 27 Jahre alt, hat die Schule abgeschlossen, Deutsch gelernt und sein erstes Geschäft in Tuttlingen eröffnet: Kabul Brand.

Schwierige Situation zu Hause

Über die Umstände seiner Flucht und Details zu seiner Herkunft möchte Ismaiil nichts erzählen. „Schwierig“ sei die Situation in seiner Heimat gewesen, als er sich 2013 in den Westen aufmachte, sagt er nur. Ohne Eltern oder Geschwister. Auch in Tuttlingen lebe er alleine, sagt er.

Mohammed Ismaiil setzt auf Selbstständigkeit neben dem Job bei der Post. (Foto: Ingeborg Wagner )

Seinen Hauptjob hat er bei der Post, in der Oberamteistraße 14 hat er sich nun mit einer Boutique selbstständig gemacht.

Mode durch die Kulturen

Kabul Brand sei der Name einer Kette, er verkaufe europäische und afghanische Mode. Darunter farbenfrohe Hochzeitskleider aus schwerem Samt mit Röcken in A-Linie und mit aufgenähten Borten verziert. Aber auch Fest- und Gala-Mode westlicher Ausgestaltung. Auch Kinderkleidung führt er, Schuhe, Haushaltswaren und Lebensmittel aus seiner Heimat Afghanistan.

Lebensmittel aus der Heimat

Darunter vor allem Süßigkeiten und Schokolade, Datteln und verarbeitete Trockenfrüchte, Gewürze und Reis. Gleich säckeweise. Das Geschäft hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Wenn er bei der Post arbeitet, vertritt ihn ein Kollege in der Oberamteistraße.