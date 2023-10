Die Tuttlinger Kirchengemeinde St. Gallus hat am vergangenen Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert.

Ernste Worte in der Predigt

In der prall gefüllten Kirche wurde das Sonntagsprogramm mit einem festlichen Gottesdienst eröffnet. Generalvikar Clemens Stroppel sprach über zeitgenössische weltliche Krisen, zwei Kriege in unserer unmittelbaren Umgebung und Fremdenhass auf dem Vormarsch. Er appellierte an die Besucher, sich gemeinsam für eine friedliche und harmonische Zukunft einzusetzen. Und: „Nehmen Sie Frieden und Freude mit nach Hause.“

Kira Geiss heitert die Stimmung auf

Trotz der ernsten Botschaft der Predigt herrschte nach dem katholischen Gottesdienst eine fröhliche Stimmung im Gemeindehaus St. Josef. Ein Höhepunkt, besonders für viele junge Besucher, war die Anwesenheit der amtierenden Miss Germany, Kira Geiss.

Das sind ihre Ziele

Im Gespräch mit Dekan Matthias Koschar machte sie ihre Mission deutlich: die Förderung der jungen Generation. Zusammen mit Politikern arbeite sie non-stop daran, Brücken zwischen Jung und Alt zu bauen und zukunftsweisende Perspektiven für Jugendliche zu schaffen.

Sie betonte, dass Miss Germany kein Schönheitswettbewerb mehr ist, sondern es um die Vermittlung von sozial relevanten Inhalten geht. Als sie nicht gerade mit der Ziehung des Preisausschreibens beschäftigt war, wurde sie nach Autogrammen und Fotos gefragt.

Nach Autogrammen gefragt

Von insgesamt 210 Einreichungen staubte Felix Reichle von der Donauschule in Nendingen den Hauptgewinn ab, Eintrittskarten für den Europapark in Rust. Auf das Kompliment „So jemand wie du ist der beste Werbeträger für das Wort Jesu“ antwortet Kira Geiss prompt: „Ich bin voll das church girl.“

Am Samstagabend gab es ein Konzert mit Joachim Schreiber und Stefan Matt.