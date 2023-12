Rund um Weihnachten ist das Tuttlinger Freizeitbad Tuwass traditionell voll. Auch das Freibad hat eine gute Saison hinter sich. Und dennoch: Für jeden Euro, den ein Besucher in den Bädern bezahlt, legen die Tuttlinger Stadtwerke noch einen oben drauf. Mindestens. Doch damit soll nun bald Schluss sein.

Etwa 3,1 Millionen Euro Verlust werden 2023 wohl unterm Strich der Bäder-Bilanz stehen. Das sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Gerd Hertle kürzlich im Gemeinderat. Und auch langfristig werden Tuwass und Freibad wohl ein Draufzahlgeschäft bleiben. Ein Problem für die Stadtwerke, denn bislang müssen sie das Draufzahlen übernehmen. Es gibt einen sogenannten Gewinnabführungsvertrag. Heißt: Alles, was die Stadtwerke an Überschuss erwirtschaften, fließt in die Bäder.

Gewinn reicht nicht mehr aus

Schon seit Jahren reicht der Gewinn jedoch nicht aus, um das Minus zu decken. Deshalb hat nun der Gemeinderat zugestimmt, dass die Stadt Tuttlingen den Verlust der Bäder übernimmt. Fürs Erste für 2023. Gut drei Millionen Euro sind im Haushalt der Stadt für 2024 eingeplant.

Das dürfte aber nur der Anfang sein. „Wir sind schon lange dran, zu überlegen, wie diese drei Gesellschaften zusammengeführt werden können“, sagt Jürgen Fischer, Kämmerer der Stadt Tuttlingen. Bislang gibt es die Stadtwerke Tuttlingen GmbH, die Tuttlinger Bäder GmbH und die Tuttlinger Parkhaus GmbH. Künftig könnten die Bäder ein Eigenbetrieb der Stadt werden oder eine Sparte der Stadtwerke - eine Beratungsfirma lote derzeit diese und andere Möglichkeiten aus, sagt Fischer.

Stadt könnte Steuern zahlen müssen

Wichtig sei, „dass es nicht zu Lasten der Stadt geht“, so Fischer, vor allem in steuerlicher Hinsicht. „Wenn aus drei Gesellschaften eine wird, dann ist immer das Finanzamt mit im Boot.“ Auch Umsatzsteuer könnte gegebenenfalls anfallen.

Bei der Neustrukturierung will die Stadt auch eine langfristige Regelung für die Verlustübernahme finden. Zuletzt gab es dabei wettbewerbsrechtliche Bedenken, inzwischen sieht die Stadt das anders. „Wir zahlen dabei ja nicht für Strom oder Gas, sondern für die Bäder“, meint Fischer, „das ist praktisch Daseinsvorsorge, da halten wir Wettbewerbsverzerrung nicht für ein Problem.“ Auch für den Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen übernimmt die Stadt jährlich einen Verlust von etwa 2,5 Millionen Euro.

Stadtwerke haben viele Investitionen vor

Stadtwerke-Geschäftsführer Hertle würde es jedenfalls „freuen, wenn die Stadt da einsteht“. Das gebe den Stadtwerken „Spielraum und Möglichkeiten zu investieren“. Zum Beispiel in ein neues Wasserwerk am Riedgraben. Zwölf Millionen Euro sind dafür in den nächsten Jahren geplant. „Es wird eine Herausforderung sein, das wirtschaftlich und investiv zu stemmen“, meint Hertle. Daneben gibt es laufende Investitionen in Leitungen für Strom, Wasser oder Fernwärme oder auch Instandhaltungen im Tuwass.

Und die Stadtwerke wollen sich bei erneuerbaren Energien noch stärker aufstellen. Eine große Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Deponie Hasenholz ist in Zusammenarbeit mit der Stadt geplant. Auch der Tuwass-Parkplatz soll mit einer PV-Anlage überdacht werden, Voruntersuchungen auf dem Grundstück sind schon im Gange. Momentan liefen zudem ein Jahr lang Windmessungen auf dem Hattinger Berg, sagt Hertle. „Wir hoffen mal, dass die Ergebnisse so sind, dass wir dort wirtschaftlich Windräder bauen können.“