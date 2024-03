Tuwass macht Millionenverlust - jetzt stehen Änderungen an

Das Tuwass und das Freibad haben schon vor Corona Verluste eingefahren. Das jährliche Minus von etwa zwei Millionen Euro vor der Pandemie liegt mittlerweile bei gut drei Millionen Euro. Auch durch die gestiegenen Energiepreise. Das gefährdet die Stadtwerke als Betreiber der Bäder, denn es frisst den Gewinn auf. Das soll sich nun ändern.

Stand jetzt gibt es drei GmbHs, die miteinander verwoben sind: die Bäder GmbH, in die laut Vertrag die Ergebnisse der Stadtwerke Tuttlingen (SWT) GmbH und der Tuttlinger Parkhaus GmbH abgeführt werden. Zuletzt hat das nicht mehr gereicht, das Defizit der Bäder war so groß, dass die Stadt mehrere hunderttausend Euro jährlich zugeschossen hat.

Die Verluste werden mehr

Und: Die Verluste der Bäder steigen weiter, Energie und Personal werden sukzessive teurer. Diese Ergebnisabführung verhindert zudem die Eigenkapitalbildung und die Aufnahme neuer Kredite der Stadtwerke.

Schon seit einigen Jahren schießt die Stadt regelmäßig Geld für die beiden Bäder zu. (Foto: dpa )

Auch die Bank habe sich bereits eingeschaltet. Denn auch durch die Liberalisierung des Strom-Marktes sind die Gewinne der SWT zurückgegangen. Sie fordert die Nicht-Ausschüttung der Gewinne.

Energiewende stellt vor Herausforderungen

„Die Stadtwerke werden in ihrer Entwicklung gehemmt“, stellte Oberbürgermeister Michael Beck in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats am Montag fest. Dazu kommt: Die Stadt wolle das Tuwass erhalten und die SWT ihr Kerngeschäft stärken.

Auf die Stadtwerke kommen viele Herausforderungen zu. Das Thema Energiewende ist so eines. „Wir beschäftigen uns mit Windkraft, mit Geothermie, PV-Anlagen und dem Thema Wasserstoff“, sagt Gerd Hertle, einer der beiden SWT-Geschäftsführer, zu den regenerativen Energieformen.

Auf der Suche nach möglichen Partnern

Er geht davon aus, dass es in Zukunft eine eigene Erzeugungssparte bei den SWT geben wird. Doch dafür muss sich die Gesellschaft neu aufstellen. Auch, um attraktiv für mögliche Partner oder Investoren zu sein, ohne die die Energiewende für ein relativ kleines Stadtwerk wie das Tuttlinger kaum zu schaffen ist.

Nur: Das derzeit komplizierte Konstrukt schrecke nicht nur mögliche Partner ab, sondern schmälert auch die Kreditfähigkeit des Unternehmens.

Der Anteil der regenerativen Energieformen wollen die SWT ausbauen. (Foto: Archiv )

Mit Baker Tilly hat die Stadt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die Möglichkeiten der Neustrukturierung aufzeigen soll. Der Vorschlag: Die Bäder sollen als Eigenbetrieb direkt im städtischen Haushalt abgewickelt und die Verluste über den Haushalt abgedeckt werden. Das habe den Vorteil, dass die Tuttlinger Bürger somit transparenter mitbekommen würden, mit welchem Aufwand die Stadt diese Freizeiteinrichtungen jedes Jahr unterhalten muss.

Wasser als kostbares Gut

Die Stadtwerke Tuttlingen GmbH umfasst dann künftig nur noch die Bereiche Strom, Gas und Wärme. Und es soll ein Eigenbetrieb Wasser/Abwasser gegründet werden. Aus dem einfachen Grund heraus, dass die Wasserversorgung damit alleine in öffentlicher Hand bleibt, ohne Einfluss eines möglichen Partners bei den Stadtwerken.

„Wir halten das Konzept für zielführend“, meinte Hans-Martin Schwarz (LBU), und auch sein Kollege Michael Seiberlich (CDU) betonte: „Wasser muss in der öffentlichen Hand bleiben.“ Zudem behalte die Stadt durch diese Umstellung die Entscheidung darüber, wie hoch die Wasserpreise und die Eintrittspreise in die Bäder sein werden. Schwarz: „Uns ist wichtig, dass jeder Tuttlinger die Möglichkeit haben soll, das Bad zu besuchen.“ Klar sei auch, dass sie immer ein Zuschussgeschäft bleiben werden.

„Es gibt keinen Grund, dass wir wohlhabende Schweizer bezuschussen.“ OB Michael Beck

OB Beck sieht keinen Grund darin, „dass wir wohlhabende Schweizer mit Steuergeldern subventionieren“, wie er sagte. Der Wellnessbereich im Tuwass müsse Gewinn erzielen, stellte er klar. Das Schulschwimmen nicht. Auch ihm ist wichtig: „Wir müssen nach außen klar sagen, was es kostet und dass der Steuerzahler für alles aufkommt.“ Auch wenn nur 20 bis 30 Prozent der Tuttlinger Bürger das Bad besuchen würden.

Wie geht es nun weiter? „Das Konzept muss Anfang kommenden Jahres fundiert stehen und ein Beschluss des Gemeinderats da sein“, so Gerd Hertle. Das Thema sei komplex und betreffe auch Fragen des Steuer- und Gesellschaftsrechts.

Was ändert sich für die Mitarbeiter?

Auch wenn die Neuausrichtung wie geschildert beschlossen wird - für die Mitarbeiter ändere sich nichts, so Hertle. Denn „das Doing“ bei Bädern und Wasser/Abwasser verbleibe bei den Stadtwerken. Heißt auch: „Die Bädermitarbeiter sind bei den Stadtwerken, da wird sich auch nichts dran ändern.“

Noch offen ist, wie es mit der Parkhaus GmbH weitergeht. Die Parkgarage Zentrum/Rathaus in Am Seltenbach gehört den Stadtwerken. Entweder geht sie künftig in der SWT GmbH auf. Ein Verkauf wäre auch eine Möglichkeit.