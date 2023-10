Michael Krebs zu Gast auf der „Bühne im Anger“

Weiter geht’s auf der „Bühne im Anger“ mit Michael Krebs und seinem Programm „Krise als Chance“. Persönlich, nah, groovend komisch und mit einer Menge Improvisation, damit jeder Abend einzigartig bleibt: das ist Michael Krebs live. Am Freitag, 27. Oktober, ist der Wahl-Berliner, Liedermacher und Musikkabarettist solo am Klavier mit seinem Programm „Krise als Chance“ in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen zu Gast. Krachend schöne Piano-Songs mit richtig guten Texten ‐ persönlich, nah und groovend komisch ‐ verspricht der Abend. Sein Auftritt in der Angerhalle Tuttlingen-Möhringen beginnt um 20 Uhr, Einlass und Bewirtung ab 19 Uhr. Tickets sind noch im vergünstigten Vorverkauf erhältlich.

Optimismus aus Notwehr ist das, heißt es in der Pressemitteilung. Weil unsere multikatastrophale Zeit kaum noch zu ertragen ist für einen, der in den 80ern behütet in der schwäbischen Provinz, genauer: in Schwäbisch Hall, aufgewachsen ist. Auf ein Leben zwischen Klimakatastrophe, Algorithmen, superreichen Narzissten und machtgeilen Schwurblern hat ihn das überhaupt nicht vorbereitet.

Karten für den diesen „Bühne im Anger“-Abend gibt es im vergünstigten Vorverkauf für 19,70 Euro (inkl. Gebühren). Zu haben sind sie online unter www.tuttlinger-hallen.de, in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), beim Bürgerbüro im Rathaus und im Rathaus Möhringen sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Kreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT). Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. 07461 / 910996 eingerichtet.