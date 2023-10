Anderthalb Jahre zuvor hatte sie die Diagnose Darmkrebs erhalten und seither jede Menge Behandlungen hinter sich gebracht. Operation, verschiedene Therapien, Untersuchungen. Sie hatte Schmerzen ertragen, Ergebnisse abgewartet, ausgeharrt, gehofft. Doch dann nahmen die Metastasen überhand. Sie akzeptierte als Erste, dass der Krebs nicht mehr aufzuhalten war.

Während wir uns noch an eine unbestimmte Hoffnung klammerten wie Ertrinkende an den Rettungsring, hatte sie bereits losgelassen und sich der Strömung überlassen. Immer weiter trieb sie von uns weg. Unsere Rufe, sie solle gefälligst zurückkommen und bei uns bleiben, überging sie. Wollten wir noch eine Weile bei ihr sein, mussten auch wir loslassen. Und mitschwimmen, solange es ging.

Wir halten den Tod mit aller Kraft von uns fern

Was meiner Schwiegermutter beim Loslassen geholfen hat, war vielleicht, dass sie mit ihren knapp 80 Jahren ein langes und erfülltes Leben hinter sich hatte. Heutzutage liegt die Lebenserwartung laut statistischer Berechnung bei Männern bei ca. 79 und bei Frauen bei 83 Jahren.

Der israelische Historiker Yuval Noah Harari betont, dass das natürliche Lebensalter eines Menschen auch in früheren Jahrhunderten ähnlich hoch war, sofern ihn nicht Unterernährung, Krankheit oder Krieg dahinrafften. Genaugenommen ermöglicht unser medizinischer Fortschritt den Menschen heute nicht ein längeres Leben, sondern er verhindert seinen frühzeitigen Tod.

Bis zum 19. Jahrhundert aber gehörte das Sterben zum Leben dazu, da es ständig und überall passierte. Ereignisse wie Hunger, Krieg oder Krankheiten erinnerten immerzu an die Gegenwart des Todes. Der Grad an Wohlstand, über den eine Gesellschaft verfügt, ist also entscheidend, wie alt die Menschen werden können. Es dürfte uns eigentlich nicht schockieren, wenn jemandes Leben in dem Alter von 80 Jahren zu Ende geht. Tut es aber.

Themen kommen in der Öffentlichkeit an

Seit der Pandemie werden die Phänomene Krankheit, Sterben und Tod ‐ und wie diese zu verhindern seien ‐ breit in den Medien diskutiert, die weltweite Letalität war zeitweilig durch die Ausbreitung des Corona-Virus um ca. 2% (im Vergleich zur aktuellen Letalitätsrate von 1%) gestiegen. Die Pandemie konfrontierte uns mit tiefsitzenden Ängsten: Wir hatten Angst vor Ansteckung mit der neuen Krankheit oder gar daran zu sterben. Die Angst vieler richtete sich vor allem auf die neuen Impfstoffe, von denen sie gefährliche gesundheitliche Folgen befürchteten.

Ein Schock für unsere Gesellschaft, sich so akut mit diesen verunsichernden Themen auseinandersetzen zu müssen. Dabei erliegen wir in unserer technisierten Welt mit dem rasanten medizinischen Fortschritt doch gern dem Glauben, der Tod könne irgendwann sogar einmal ganz aufzuhalten sein. Wir versuchen ihn mit allen Kräften zu besiegen oder wenigstens so weit wie möglich von uns fernzuhalten. Wie soll man sich in einer solchen Atmosphäre auf die letzte Phase seines Lebens vorbereiten ‐ in der niemand über Sterben und Tod sprechen will, weil es Phänomene sind, die wir nicht akzeptieren wollen und am liebsten ausschließen würden?

Die Lebenszeit wird zur Sterbenszeit

Meine Schwiegermutter erkannte rechtzeitig, dass sie an die Grenze ihres Daseins gekommen war. Anstatt ihre Zeit an neue medizinische Angebote zu verschwenden, erlaubte sie sich, in Ruhe Abschied von ihrem Leben zu nehmen.

„Keine Behandlungen mehr, die sowieso nichts bringen“, eröffnete sie uns. „Jetzt geht es ums Sterben.“ Sie ließ keinen Zweifel daran, dass sich ihre Lebenszeit in eine Sterbenszeit verwandelt hatte. Dadurch, dass sie rechtzeitig die Bremse zog und weitere Behandlungen ablehnte, betrat sie plötzlich einen neuen Raum. Einen Raum, in dem sie ihre letzte Zeit bewusst gestalten und sogar genießen konnte. Sie fuhr mit ihrem Mann zum letzten Mal an Orte, die ihr besonders lieb waren: Alpenwiesen und Sommerdüfte, die goldene Algarve im Herbst. Sie erfüllte sich einen Traum und stieg in einen Heißluftballon, um die Erde, die sie bald verlassen würde, still unter sich dahingleiten zu sehen.

Abschied nehmen im Angesicht des Todes

Nach und nach nahm sie von den Menschen, die ihr lieb waren, Abschied. Mit denen, die bereit waren, sprach sie über ihren bevorstehenden Tod. Obwohl sie nicht gläubig, sondern erklärte Atheistin war, hatte sie keine Angst vor dem Sterben. Und auch nicht vor dem Zustand danach. „Wovor sollte ich Angst haben?“, fragte sie. „Da, wo nichts ist, kann auch nichts Schlimmes sein.“

Es schien sie zu erleichtern, ihre Gefühle und Gedanken aussprechen zu können. Und ganz langsam gewöhnten wir uns alle an die Tatsache, dass wir bald schon ein Leben ohne sie führen würden. Im Nachhinein weiß ich: Die gemeinsame Vorbereitung auf ihren Tod erleichterte denjenigen, die zurückblieben, die Trauer danach. Denn einen Teil des Trauerprozesses hatten wir schon gemeinsam mit ihr durchlebt.

Der Abschied wird leichter, wenn wir vor dem Tod reinen Tisch machen

Gestatten wir uns, die letzte Lebensphase dafür zu nutzen, Abschied zu nehmen, Dinge zu erledigen wie zum Beispiel das Testament zu klären, aber auch Beziehungen zu bereinigen, wird es vielleicht nicht nur für denjenigen, der stirbt, leichter zu gehen. Die Zurückbleibenden hadern oftmals dann auch weniger mit der Endgültigkeit der Trennung. Es bedrückt mich, wenn ich erlebe, wie sich Hinterbliebene um das Erbe streiten. „Das kriegen die schon hin“, werden sich deren Eltern vielleicht zu ihrer Lebzeit gedacht und das unangenehme Thema gemieden haben. Aber leider kriegen es viele doch nicht hin.

Wieviel steht mir zu? Was kann ich den anderen lassen? Was versteht jeder unter einer gerechten Aufteilung? Hinter diesen Fragen stecken oft alte Wunden, verletzte Gefühle, nicht befriedigte kindliche Bedürfnisse. „Er (oder sie) hat schon immer mehr bekommen als ich. Aber jetzt ist Schluss damit!“, kann der Auftakt zu Erbstreitigkeiten sein, die vermeidbar gewesen wären. Hätten nur die Eltern früh genug mit ihren Kindern über die Aufteilung gesprochen, oder wenigstens ein eindeutiges Testament hinterlassen.

Nicht nur ältere Menschen sollten dafür sorgen, dass Patientenverfügung und Versorgungsvollmacht den Angehörigen vorliegen, sollte einmal über lebensverlängernde Maßnahmen entschieden werden müssen. Auch jungen Menschen kann es zum Beispiel aufgrund eines schweren Unfalls passieren, dass sie nicht in der Lage sein werden, selbst ihre Wünsche zu kommunizieren. Für die Hinterbliebenen ist es eine Erleichterung, wenn sie auf den verschriftlichten Willen der Betroffenen zurückgreifen können.

Heutzutage sterben Menschen selten zu Hause

Meine Schwiegermutter hatte das Glück einen Mann zu haben, der sie bis zum letzten Atemzug zu Hause versorgen und begleiten konnte. Die Palliativmedizin und das dazugehörige Versorgungsnetz unterstützten ihn dabei. Sie starb so, wie es sich die meisten wünschen: zu Hause, an der Seite von jemandem, den man liebt und dem man vertraut.

Die meisten Menschen wünschen sich laut Umfragen einen schnellen Tod. Ich hingegen bin froh, dass wir mit meiner Schwiegermutter noch Zeit hatten, ihre letzte Phase bewusst zu erleben. Ich weiß nicht, ob sie einen rascheren Tod bevorzugt hätte. Aber mit Sicherheit hat sie das Beste aus ihrer letzten Lebensphase gemacht.

Großer Wunsch: am Schluss zu Hause zu sein

Sollte das Sterben andauern, dann ist es von vielen der größte Wunsch, bis zum Schluss zu Hause zu sein. Bis zum 20. Jahrhundert war dies auch den meisten vergönnt. Nach dem Tod blieb der Verstorbene noch aufgebahrt, es kamen die Verwandten, Freunde und Nachbarn, um vom Toten Abschied zu nehmen.

Heutzutage dauert das Sterben aufgrund der medizinisch-technischen Möglichkeiten immer länger. Die meisten Menschen sterben mittlerweile in Heimen, im Hospiz oder im Krankenhaus. Anstatt vertraute Gesichter um sich zu haben, sind es die von Ärzten und Pflegepersonen ‐ und Apparate. Leider sterben viele Menschen einsam, anders, als wir es uns eigentlich wünschen. Palliativmedizin, die Hospizbewegung und Sterbebegleiter:innen versuchen, diesem Missstand zu begegnen. Diese sind wichtige Angebote, die darauf achten, dass unser Leben würdevoll zu Ende gehen kann.

Angenommen, ich komme nicht plötzlich ums Leben; und angenommen, ich werde auch später noch einigermaßen in Besitz meiner geistigen Kräfte sein: Werde auch ich einmal erkennen, wenn meine Sterbenszeit gekommen ist? Und werde ich die Kraft haben, diese Tatsache zu akzeptieren?

Es gibt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben

Der Gedanke, einer Krankheit nach einem langen, schmerzvollen Leidensprozess zu erliegen, beängstigt mich. Vielleicht würde ich es in dem Fall vorziehen, meinen Todeszeitpunkt selbst zu bestimmen.

Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht ein seit 2015 bestehendes Verbot der „geschäftsmäßigen Sterbehilfe“ mit dem Argument gekippt, dass es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verletze.

Im Bundestag scheiterten jedoch im Juli 2023 zwei Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Sterbehilfe. Deshalb wird die Hilfe bei Selbsttötung in Deutschland noch immer nicht gesetzlich geregelt und bewegt sich rechtlich weiterhin in einer Grauzone.

Das eigene Sterben planen

Doch finde ich diese Vorstellung tröstlich: An einem festgesetzten Termin versammeln sich meine Liebsten um mich; ich verabschiede mich von ihnen; und während schöne Musik spielt, nehme ich die tödliche Substanz zu mir. Kurz darauf tritt der Tod ein.

Oder ich wähle das Sterbefasten ‐ auch FVNF (freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit) genannt ‐ als Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden. Voraussetzung hierfür ist ein Arzt, der imstande und willens ist, diesen Prozess zu begleiten, um das langsame Sterben zu erleichtern. Aber auch die Angehörigen müssen bereit sein, den von ihnen möglicherweise als quälend lang empfundenen Sterbeprozess mitzutragen. Denn beim FVNF dauert es, je nach Verfassung des Sterbenden, und ob Flüssigkeit konsequent weggelassen wird, im Durchschnitt circa 16 Tage bis zum Eintritt des Todes.

Ob wir unseren Abgang planen oder uns, wie meine Schwiegermutter, der Strömung überlassen, weg vom Leben und hin zum Tod; ob wir schnell oder langsam sterben, zu Hause, im Hospiz, im Heim oder in der Klinik: Sterben und Tod betrifft früher oder später jeden von uns. Es nützt nichts so zu tun, als kämen wir drumherum.

Vielleicht sollten wir nicht erst über den Tod reden, wenn er bereits vor unserer Tür steht. Sondern jetzt gleich.