La Embajada, Stiefels Buchladen, Elfenreich, aber auch Bouquet oder Zeitschau. Die Liste der Läden, die in den letzten Monaten geschlossen haben oder bald zumachen, ist lang. Und es werden noch mehr.

Beispielsweise Sükran Saygi. Ihr gehörte das Blumengeschäft Bouquet in der Rathausstraße. Seit Ende Juli steht es leer. Sie musste schließen, weil die Stadt, der das Gebäude gehört, ihr kündigte.

Gebäude in Rathausstraße muss abgerissen werden

Der Grund: Das Gebäude soll abgerissen werden. „In den letzten Jahren stellte sich leider immer deutlicher heraus, dass die Rathausstraße 3 nicht mehr sanierungsfähig ist. Dies liegt vor allem an einem großen Wasserschaden im Gebäude, der die Substanz spürbar geschädigt hat“, erklärt Pressesprecher Arno Specht.

Ähnlich erging es auch dem Reisebüro „Der-Tours“, das im gleichen Gebäude Mieter war. Mittlerweile ist das Büro in der Bahnhofstraße zu finden.

Das Citymanagement sei mit der Inhaberin des Blumenladens in Kontakt gewesen, um bei der Hilfe nach neuen Räumlichkeiten behilflich zu sein, so Specht. Allerdings „hat sich noch nichts Passendes ergeben“, sagt Sükran Saygi, die das Geschäft in der Rathausstraße im März 2020 eröffnet hatte. Zuvor hatte sie schon einmal einen Blumenladen in der Stadtkirchstraße.

Stiefels Buchladen schließt — viele andere haben bereits geschlossen

Andere Geschäfte schließen schlicht deshalb, weil die Kunden ausbleiben und die Nebenkosten steigen. Christof „Stiefel“ Manz kündigte kürzlich an, seinen Buchladen Ende 2023 zuzumachen. Das Bekleidungsgeschäft „Elfenreich“ macht ebenfalls zu.

Die Lage des Einzelhandels kann man in Tuttlingen schwer über einen Kamm scheren, hier gibt es mehrere Facetten. Citymanager Kai Keller

Andere haben längst geschlossen: „Toros Supermarkt“ in der Oberen Hauptstraße etwa. Außer ein paar einzelnen Flaschen in den Regalen ist der Laden leer. Und auch der Imbiss am ZOB, zuletzt „Eisdiele Berlin“, steht schon länger leer.

Hauptachse weiterhin gut besetzt

Woran es liegt, lässt sich laut Stadtverwaltung nicht eindeutig erklären. „Die Lage des Einzelhandels kann man in Tuttlingen schwer über einen Kamm scheren, hier gibt es mehrere Facetten“, so Citymanager Kai Keller. So sei die Hauptachse der Stadt weiterhin recht gut besetzt. „Da gibt es kaum Leerstände, und dass Läden oder Gastrobetriebe kommen und gehen, ist auch normal“, führt er aus.

Gehe man allerdings in die Seitenstraßen und in die B–Lage, dann sieht es schon ganz anders aus. „Man merkt einfach, dass der Markt nicht mehr groß genug ist, um so viele Flächen zu bespielen, vor allem, wenn diese durch ihre Lage nur begrenzt attraktiv sind“, sagt der Citymanager.

Viele Ursachen für deutschlandweite Schließungen

Kein Tuttlinger Phänomen. Allgemein hätte der stationäre Handel bereits vor Corona ein strukturelles Problem mit der Verlagerung zum Onlinehandel gehabt, „Corona selber und jetzt die Verunsicherung vieler Konsumenten durch Ukraine–Krieg, Inflation und Energiekrise tun ein übriges“, so Keller.

Auch Nachmieter zu finden, ist deshalb nicht immer einfach. Für die Räumlichkeiten des mexikanische Restaurants „La Embajada“, das Ende September nach 30 Jahren schließt, hat sich jemand gefunden. Wirt Ronald „Don“ Greuter geht in den Ruhestand, sein Nachfolger will mediterrane Küche machen. Das Glück gibt es allerdings nicht immer, sodass Geschäfte und Restaurants teilweise Monate oder Jahre leerstehen.

Viele finden keinen Nachfolger

Das zeigt sich beispielsweise beim „King Chicken Grill“ in der Oberen Hauptstraße. Bereits seit mehreren Jahren steht das Geschäft leer. Auch das ehemalige „Veganland“ wird mittlerweile seit mehreren Monaten nicht mehr betrieben.

Für Stiefels Buchladen gibt es laut dem Vermieter, der Tuttlinger Wohnbau, bislang keinen Nachfolger. Sie sei aber mit möglichen Nachmietern für den Laden im Gespräch, heißt es.

Kein Interesse an erneuter Vermietung

„Einige Immobilieneigentümer haben scheinbar oft entweder kein großes Interesse an einer erneuten Vermietung oder doch recht konkrete Vorstellungen haben, was den Mieter beziehungsweise die Miete anbelangt. Wenn sich dann nichts Passendes findet, kann es auch in 1–a-Lagen mal zu längeren Leerständen kommen“, begründet das Citymanagment.

Zeitschau schließt nach 75 Jahren

Auch die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße, wo ehemals die „Zeitschau“ ihr Geschäft hatte, wieder zu füllen, dürfte schwer werden. Zum 29. Juli haben die Besitzer ihr Geschäft nach 75 Jahren geschlossen. „Wir möchten uns bei Ihnen recht herzlich für die Treue zu unserem Ladengeschäft bedanken, leider ist dieses nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben“, heißt es auf einem Zettel am Eingang des Geschäfts.

Und weiter: „Zeitungen und Zeitschriften sind wunderbare Produkte. Wir hoffen, dass Sie diesen treu bleiben und die nun in den anderen Angebotsstellen für Presse in Tuttlingen weiter kaufen werden.“

Wenn die Läden, wie in diesem Fall, klein sind und in B-Lagen liegen, ist es laut Citymanagement schwer, Nachfolger zu finden. Keller: „Wir werden leider – wie in vielen anderen Städten auch – damit leben müssen, dass gerade kleinere Geschäfte künftig nicht mehr für den Handel genutzt, sondern umgewandelt werden – zum Beispiel in Wohnraum.“