Mehr Kunst als Wasserspender

Brunnen hatten früher die Funktion, die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Das übernimmt mittlerweile die öffentliche Wasserversorgung, für die in Tuttlingen die Stadtwerke zuständig sind. Brunnen sind daher mehr und mehr zu Kunstobjekten geworden — da ist es kein Wunder, dass gerade in Tuttlingen gleich mehrere Brunnen aus der Hand von Roland Martin stammen.

Die meisten kennen wohl den Kischtämännle–Brunnen auf dem Paradiesplatz. Auf einem Gestänge aus Edelstahl–Kuben thront in dreieinhalb Metern Höhe eben jenes Kischtämännle, der zentralen Figur der Tuttlinger Fasnet und des Narrenvereins Honberger. Die Kuben symbolisieren Kisten voller Reichtümer. Figur und Name des Kischtämännles gehen zurück auf eine Sage über einen Vogt, der einmal vor langer Zeit auf dem Honberg herrschte.

Laut den Überlieferungen war er unermesslich reich, aber ebenso unermesslich geldgierig und geizig, dazu unbarmherzig gegen jenen armen Schlucker, die ihre Abgaben an ihn nicht zahlen konnten. Letztlich kostete ihn seine Gier und seine Kaltherzigkeit das Leben, heißt es — und jetzt ist er dazu verdammt, so lange zu spuken, bis er das Geld aus seinen Kisten „endlich an die verteilt, von denen er es zuvor genommen hat: an die Armen“. Geschaffen und eingeweiht wurde der Brunnen auf Initiative der Honberger–Narren in der Fasnet des Jahres 2002.

In Nendingen greift Roland Martin ebenfalls eine örtliche Tradition auf. Allerdings ist es hier, vor dem Rathaus des Stadtteils, keine Sage, sondern die handfeste Vergangenheit des Orts als Sitz der Nagelschmiede. 1984 schuf Martin die Figur des hockenden jungen Mannes, der mit einer flachen, pfannenartigen Schaufel spielerisch die sprudelnde Wasserfontäne stoppt. „Eine liebenswerte Brunnenfigur für die ländliche Atmosphäre vor dem Nendinger Rathaus“, heißt es im städtischen Kunstführer „Tuttlingen entdecken“.

Der dritte Roland–Martin–Brunnen liegt etwas versteckt neben der katholischen Kirche St. Gallus in der Kernstadt. Hier hat Martin die Figuren in klassischem Bronze erschaffen, während Willi Bucher aus Fridingen für die Steinarbeiten zuständig war.

Die kleine Brunnenanlage thematisiert die Gallus–Legende: Der Heilige Gallus soll im 6. oder 7. Jahrhundert n. Chr. gelebt haben, stammte wohl aus Irland und war in Mitteleuropa als Missionar unterwegs. Der Überlieferung zufolge wurden er und ein Gefährte eines Tages von einem Bären angegriffen; Gallus besänftigte das wilde Tier, das für die beiden Mönche sogar arbeitete und mit einem Stück Brot dafür belohnt wurde. Gallus´ Gefährte Hiltibod wird mit den Worten zitiert: „Jetzt weiß ich, dass der Herr mit dir ist, wenn selbst die Tiere des Waldes deinem Wort gehorchen.“ Seitdem wird der Heilige Gallus in Darstellungen stets mit einem Bären gezeigt. Der Brunnen besteht seit 2008 und bildete seinerzeit den Abschluss einer umfangreichen Außenrenovation des Gotteshauses.