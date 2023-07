50 Jahre Kunstkreis Tuttlingen: 126 Werke von Künstlerinnen und Künstlern sind aus diesem Anlass in der Galerie der Stadt Tuttlingen ausgestellt.

Im Hinblick auf das Jubiläum hatten die Organisatoren, der Vorstand und Beirat des Kunstkreises, eine raffinierte Konzeption entwickelt. Über 100 Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Zeit ausgestellt haben, erhielten einen (Kunst-)Kreis. Auf oder aus diesen Scheiben, die in Pizzaschachteln zu den Künstlern — und wieder zurück — unterwegs waren, entstanden Werke mit den unterschiedlichsten Techniken und Gestaltungsweisen, die nun in den Räumen der Galerie gezeigt werden.

Vernetzung der Kunstszene

„Ohne den Kunstkreis und das leidenschaftliche Engagement seiner Protagonisten und die vielen Ausstellungen in den vergangenen 50 Jahren würde sich der Kunstbetrieb in Tuttlingen vermutlich nicht im Ansatz einer so breiten Verwurzelung in der Kunstszene und der interessierten Öffentlichkeit erfreuen“, betonte Claus–Peter Bensch, Leiter des Fachbereichs Schulen, Sport und Kultur der Stadt Tuttlingen, beim Jubiläumsfest am Samstag.

Programm selbst in die Hand genommen

Die Stadtgemeinschaft verdanke diesem aktiven Verein mannigfaltige Einblicke in die Arbeit der zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler der Region und weit darüber hinaus. Mitte der 1970er–Jahre sei man zu der Entscheidung gelangt, keine fertigen Ausstellungen mehr zu zeigen, sondern selbst die Programmierung in die Hand zu nehmen, um den Künstlerinnen und Künstlern ein Podium zu bieten, ihre Arbeiten vorzustellen. Das Ringen um gute Ausstellungsbedingungen sowie ein ansprechendes und abwechslungsreiches Programm mit Einblicken in die aktuellen künstlerischen Positionen im süddeutschen Raum liegen im Interesse der Stadtgemeinschaft und daraus folgend auch im Interesse der Kulturverwaltung.

Die „Neue“ stellt sich vor

„Ich bin die Neue“, stellte sich die Vorsitzende des Kunstkreises Tuttlingen, Gabriela Schwan, vor. „Und damit Sie sich meinen Namen merken können, habe ich meine Kollegin mitgebracht (einen Schwan als „Schwimmhilfe!“). Den zahlreichen Anwesenden erklärte sie: „Wir wollen Ihnen auch weiterhin gute und spannende, vom künstlerischen Beirat kuratierte Ausstellungen bieten. Kunst ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit, betonte Schwan. „Lassen Sie uns gemeinsam ein Fest feiern und anstoßen auf die zurückliegenden und die hoffentlich 50 nächsten Jahre des Kunstkreises Tuttlingen.“

So machen es andere

Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden–Württemberg, hatte als Einführung eine Präsentation „Trüffelsuche“ mitgebracht. Darin zeigte er unter anderem Fotos von Galerien und Projekträumen im Land. Die Keimzelle dieser seien in der Regel die von ehrenamtlich Geführten und von Künstlern organisierten Kunstvereine, die eine wichtige Ergänzung zur reichhaltigen Kulturlandschaft in Baden–Württemberg darstellten.

Schon bei der Ankunft konnten die Besucher draußen die farbenfrohe Installation von Barbara Engelhard bewundern. Vor der Galerie und im Galeriehof gab es einen regen Austausch der Besucher, die auch mit den Künstlern ins Gespräch kommen konnten. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Barbara Klobe und ihre Band.