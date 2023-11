Whatsapp, Instagram, YouToube, Snapchat, TikTok ‐ die Welt der Social-Media-Kanäle wächst immer weiter. Jugendliche lieben es, Teil einer Online-Community zu sein. Sie chatten, liken, sharen, posten und spielen. Interessierte Eltern erhalten bei verschiedenen Veranstaltungen vielfältige Informationen sowie praktische Tipps zu häufigen Fragen und Problemen, die bei der Nutzung sozialer Medien und dem Internet durch die Jugendlichen auftauchen können.

Welche Apps werden derzeit von Jugendlichen ab zwölf Jahren genutzt und warum? Was sollte bei der Nutzung beachtet werden, wo liegen Stolperfallen und worin liegen dabei die Herausforderungen für Eltern in der Medienerziehung? Es werden die Funktionsweisen der Apps beleuchtet und Eltern erhalten verschiedene Tipps zur Medienerziehung. Am Mittwoch, 22. November, ab 19.30 Uhr in der Aula des Kreismedienzentrums, Mühlenweg 17 in Tuttlingen.

„Let‘s Play“ heißt es am Dienstag, 23. Januar, ab 19.30 Uhr als Online-Session. Welche Spiele sind bei Jugendlichen beliebt? Warum wird gespielt und wo liegen die Stolperfallen? Was gibt es für Jugendliche und Eltern zu beachten? Welche Spiele sind geeignet und wo können sich Eltern darüber informieren? Wann ist möglicherweise ein Zuviel erreicht? Anmeldung per ail an [email protected] oder telefonisch unter 07461/9262223.

Die Vortragsreihe ist eingebettet in das Kooperationsprojekt „Medienkompetenz von Kinder stärken“ zwischen der AOK-Schwarzwald-Baar-Heuberg und dem Landratsamt Tuttlingen. Zahlreiche Fachexperten und Beratungsstellen arbeiten in dem landkreisweiten Projekt mit.