Es war am Donnerstag um 7.10 Uhr, als eine Elfjährige mit einem Tretroller auf dem Weg zum Unterricht in der Hermann-Hesse-Realschule war. Wie Matthias Preiss, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Tuttlingen ausführte, soll sie im Bereich Wöhrden in der Straße Am Seltenbach von einem Mann angesprochen worden sein, der dort mit seinem Auto gehalten habe.

Wie das Mädchen aussagte, soll der Mann schwarze Kleidung und ein Basecap getragen haben. Das Gesicht sei überwiegend durch eine Corona-Maske verdeckt gewesen.

Versucht, am Arm festzuhalten

Das Mädchen habe sein Angebot, ins Auto einzusteigen und Süßigkeiten zu bekommen, abgelehnt und weiterfahren wollen. Darauf habe der Mann versucht, sie am Arm festzuhalten. Die Elfjährige konnte ihren Aussagen nach jedoch entkommen. In der nahegelegenen Schule berichtete sie umgehend von diesem Vorfall. Die Polizei wurde verständigt.

„Wir nehmen dies natürlich sehr ernst“, sagt Preiss. Wenn Kinder betroffen sind, müsse man sehr hellhörig sein. Leider gäbe es zu dem Vorfall bislang keine Zeugen, so Preiss - so lägen keine Aussagen über den Mann, den Fahrzeugtyp oder etwa das Kennzeichen vor.

In Abstimmung mit der Polizei verfasste die Schule einen Elternbrief, in dem der Vorfall geschildert wurde. Zudem gab es Empfehlungen, wie Eltern ihren Kindern über „verdächtiges Ansprechen“ reden und diese sich in solchen Situation verhalten sollten.

Foto-Collage warnt vor fünf Personen

Doch damit nicht genug: In den sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht schnell. In einem der Beiträge tauchte plötzlich eine Foto-Collage mit fünf Personen auf. „Achtung!!! Das sind die die die Kinder entführen!“ stand rot markiert darüber.

Bei uns stehen seit Donnerstagmorgen die Telefone nicht mehr still. Matthias Preiss

Wer die fünf abgebildeten Personen sind, konnte bislang nicht geklärt werden ‐ und ist auch nicht das Ziel der Polizei, sagt Matthias Preiss. Dieser gelang es jedoch schnell, den Verursacher zu ermitteln, der die Fotocollage ins Netz gestellt hat. Die Polizei geht von Verleumdung aus, er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Telefon steht nicht mehr still

„Bei uns stehen seit Donnerstagmorgen die Telefone nicht mehr still“, berichtet der stellvertretende Revierleiter, welche Auswirkungen der eigentliche Vorfall samt dem ungefilterten Verbreiten vieler Halbwahrheiten im Internet beim Polizeirevier habe.

Das Thema erlange auch dadurch eine besondere Brisanz, da es am Mittwoch in Böblingen tatsächlich zu einem Übergriff gekommen war. Ein zehn Jahre alter Jungen war in einen Kleintransporter gezogen worden, Bauarbeiter hörten seine Hilferufe und befreiten ihn aus dem Fahrzeug. Der 51-jährige Täter ist mittlerweile in eine Psychiatrie eingeliefert worden.

Keinen Zusammenhang sieht die Polizei jedoch zu einem Vorfall in Donaueschingen: Auch dort soll versucht worden sein, ein Kind in ein Fahrzeug zu locken. Wie Preiss bekannt gibt, stelle sich inzwischen jedoch immer mehr heraus, dass es sich dabei um einen harmlosen Vorfall gehandelt habe. Ein Erwachsener habe lediglich nett sein wollen und ein Kind gefragt, ob er es noch ein Stück mitnehmen solle.