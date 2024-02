Die gelernte Steuerfachgehilfin konnte nicht mehr. Sie hatte Bluthochdruck, fiel jeden Abend gegen 17 Uhr ins Bett, um gegen 6 Uhr wieder im Betrieb zu stehen. Ihr war ständig übel, sie musste sich übergeben und hatte heftige Migräneattacken.

Alles durch die Belastung im Job und dem Mobbing, dem sie durch Kollegen und auch Vorgesetzten ausgeliefert war. Bei ihr endete das in einer fristlosen Kündigung. Ihre Geschichte erzählt sie, um anderen Menschen in einer ähnlichen Situation zu helfen. Denn sie sagt heute: „So wie bei mir muss es nicht sein.“

Jahrelanges Engagement

Stefanie P. (Name ist der Redaktion bekannt) geht es wieder gut. Sie fühlt sich stabil, denkt aufbauend und zukunftsorientiert. „Es gibt immer Lösungen und Hilfen, wenn man sich schlau macht“, findet sie.

Jeder hat die Schuld beim anderen gesucht. Stefanie P.

Um zu dieser Erkenntnis zu erlangen, hat sie viele, viele Jahre gebraucht und ist dabei zeitweise durch die Hölle gegangen.

Die 50-Jährige war bei einer kirchlichen Einrichtung in der Region in der Verwaltung beschäftigt, seit 1994. Liegenschaftsverwaltung, Buchhaltung und Sekretariatsvertretung haben unter anderem zu ihren Aufgaben gehört.

Plötzlich kam alles zusammen

Dann kamen mehrere Faktoren zusammen: Der langjährige Chef ging in den Ruhestand, das Steuerwesen wurde 2014 komplett von vereinfachter auf doppelte Buchführung umgestellt und das Team wurde zahlenmäßig verdoppelt. Von 12 auf 24, weil Regionen zusammengefasst wurden.

Jeder hatte Angst um seinen Arbeitsplatz. Stefanie P.

Lauter neue Kollegen hatte sie plötzlich um sich herum, die im Grunde genau so überfordert waren wie sie selbst. Das Arbeitspensum wurde immer heftiger, so wie die Arbeitszeit.

Und: „Jeder hatte Angst um seinen Arbeitsplatz“, erzählt Stefanie P. Die Einführung eines neuen Buchführungssystems verlief mehr als chaotisch. Alle wurden dünnhäutiger, es gab Einzelgespräche mit dem Chef, auch mit der Absicht, sich selbst gut und andere schlecht dastehen zu lassen.

„Jeder hat die Schuld beim anderen gesucht, weil es überhaupt nicht rund lief.“ Und: „Da ging’s ums Überleben!“, fasst die Steuerfachgehilfin die Umstände zusammen. Wie im Haifischbecken.

Niemand hat ihr beigestanden

Solche Situationen holen in den wenigsten Fällen das Beste aus den Menschen heraus. So auch hier. Stefanie P. wurde zum Sündenbock. Vielleicht auch, weil sie zu gutmütig war und alle dachten: Mit der kann man’s ja machen.

Auch die über mir hatten Angst. Stefanie P.

Am Wochenende hat sie Kaffee, Milch und was man alles so braucht fürs Büro eingekauft und um das Betriebsgebäude herum für Ordnung gesorgt. Gefegt, Blätter zusammengekehrt. Privat hat sie sich um die Eltern gekümmert und sie gepflegt. Sonst gab es nicht viel in ihrem Leben.

Im Beruf wurde sie mehr und mehr isoliert. Abläufe wurden gestört, ihr wurden Sachen vorenthalten, wichtige Gespräche fanden ohne sie statt. Von Mitte 2015 bis Herbst 2018 hat sie das mitgemacht, dabei immer wieder Mitarbeitergespräche gesucht. „Aber auch die über mir hatten Angst. Mein Chef hat mir gesagt, dass er mir auch nicht helfen kann“, sagt sie rückblickend.

Nervlich am Ende

Wieso erträgt man solch ein Martyrium? Stefanie P. begründet das mit dem Sicherheitsdenken, den Job nicht aufgeben zu wollen. Außerdem war sie schon so am Ende, dass ihr jegliche Energie fehlte, sich anderswo zu bewerben.

Ab Oktober 2018 war sie krankgeschrieben, nach ihrer kurzen Rückkehr ins Geschäft ist sie erneut ausgefallen. Die fristlose, ordentliche Kündigung folgte nach einem Gespräch mit ihrem Chef. Dabei hatte sie auf den Tisch geschlagen, es ist aus ihr herausgebrochen, wie sie sich fühlt.

Und ja, sie hat ihrem Vorgesetzten auch gesagt, dass er aus ihrer Sicht in seinem Job falsch ist. „Weil er nicht nur den Mitarbeiter, sondern den Menschen sehen sollte“, wie sie sagt. Als unzurechnungsfähig wurde sie daraufhin eingestuft, auch von der hausinternen, kirchlichen Beratungsstelle. Begründung der Kündigung: Das Arbeitsverhältnis sei zerrüttet.

Betriebsseelsorgerin als Ansprechpartnerin

Beate Scholz kennt die Geschichte von Stefanie P. Und sie kennt viele andere, die ähnlich gelagert sind. Die Betriebsseelsorgerin aus Tuttlingen ist Anlaufstelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Hilfe und Rat suchen und nimmt auch teil an Konflikten und Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt.

Sie sagt: „Ich kann anbieten, Gespräche mit Vorgesetzten und Personalleitungen zu begleiten.“ Oft sei das der beste Weg, um Konflikte, die sich aufgebauscht haben, zu lösen oder überhaupt anzusprechen. Im besten Fall bekomme man die Situation so aufgedröselt, dass der Betroffene wieder arbeiten kann.

Sie kann Hilfe vermitteln

Bei Stefanie P. wäre das wohl nicht mehr gegangen. „Aber ich nehme mir Zeit, höre den Betroffenen zu und kann Anlaufstellen für weitere Hilfe nennen“, so Scholz. Viele, die in Depressionen verfallen, brauchen professionelle Hilfe - das kann sie vermitteln. Wichtig findet die Betriebsseelsorgerin, dass die Betroffenen zur Ruhe kommen, sich Zeit für sich nehmen und sich etwas Gutes tut.

Da fühlt man sich als Null-Mensch. Stefanie P.

Sie leitet auch die Selbsthilfegruppe Mobbing, die einmal im Monat in Rottweil zusammenkommt und die drei Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar abdeckt. Auch Stefanie P. ist mittlerweile dabei. Sie findet es schade, dass sie den Rückhalt der Gruppe nicht schon hatte, als sie mitten in der Katastrophe steckte.

Oder die Begleitung von Beate Scholz als Stütze in der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung. Sobald Anwälte im Spiel ist, kann Beate Scholz zwar nicht mehr vermitteln oder Gespräche führen. Aber sie kann für den Menschen da sein.

Lange Suche nach neuer Stelle

Stefanie P. wurde im November 2019 arbeitslos. Diese lange Kündigungsfrist lag an ihrer jahrelangen Betriebszugehörigkeit. Dann kam Corona und nach 15 Monate Arbeitslosengeldbezug Hartz IV. „Da fühlt man sich als Null-Mensch, das macht etwas mit einem und dem Selbstvertrauen“, sagt sie rückblickend.

Auch in den Augen der Gesellschaft hat sie sich abgestempelt gefühlt. Klinikaufenthalte folgten, auch Reha und Verhaltenstherapie. Für sie die Rettung und der Start in ein neues Leben.

Derzeit ist sie in einem Ausbildungszentrum in Villingen-Schwenningen, wo sie vermittelt bekommt, wie man Bewerbungsschreiben verfasst, es gibt Computerschulungen und Gesprächstraining.

Ab 1. März hat sie eine neue Stelle in einer Verwaltung. Auch sonst hat sich ihr Leben verändert. Sie lebt in einer Partnerschaft, ihren Freund kannte sie von früher, ehe sie sich nähergekommen sind.

Das Jobcenter macht Angebote

Stefanie P.sagt rückblickend: „Nicht aufgeben, sich nicht alles gefallen lassen.“ Rechtzeitig sagen, wenn einem etwas stinkt und lösungsorientiert nach vorne gehen.

Von der Agentur für Arbeit fühlt sich sehr gut angenommen und unterstützt, auch vom Jobcenter.„ Da gibt es tolle, geschulte Leute“, findet sie.

Seit 2020 besucht sie regelmäßig die Selbsthilfegruppe für Mobbingopfer, ein Kern von vier bis acht Leuten kommt zusammen. Neue Leute sind immer willkommen. Denn sie und Beate Scholz sind sich einig: „Die beste Hilfe können wir in einer Akutsituation bieten.“ Damit es gar nicht erst eskaliert, so wie bei Stefanie P.

Hier gibt es Hilfe:

Die Selbsthilfegruppe „Selbstbestimmt gegen Mobbing“ mit Betriebsseelsorgerin Beate Scholz trifft sich einmal im Monat, immer mittwochs, von 17.15 bis 19.15 Uhr in der Körnerstraße 23 (Räume der katholischenn Erwachsenenbildung) in Rottweil. Der nächste Termin ist am 21. Februar, neue Gäste, auch zum Schnuppern, sind ausdrücklich erwünscht.

Die Betriebsseelsorge Tuttlingen-Rottweil ist unter der Telefonnummer 07461 / 96598030 zu erreichen. EMail: [email protected]. Auf der Homepage gibt es eine Übersicht über die Termine der Gruppe (www.betriebsseelsorge.de).

Eine weitere Anlaufstelle bei Problemen im Arbeitskontext ist die Fachstelle Konflikthotline Baden-Württemberg. Sie ist unter Telefon 0711/89244300 zu erreichen.