Martin Schury hat im Kulturhaus das letzte Wort

Comedian Martin Schury ist am Samstag, 9. September, bei der Kulturnacht im Kulturhaus in Tuttlingen zu Gast. Er bringt sein Programm „Am Anfang war das Wort …“ mit. Insgesamt gibt es von 19 bis 23 Uhr fünf Vorstellungen, die zwischen 25 und 30 Minuten dauern — mit jeweils dem gleichen Programm aber wechselndem Publikum.

Die Zuschauer erleben ein Wortspiel von und mit Martin Schury, dem Vollblut Freizeit Comedian, der von Anfang an das letzte Wort hat. Sie begeben sich auf eine Tour, eine „Litera–Tour“, die sie Satz für Satz mitten durch die Randgebiete des gesprochenen Wortes mitnimmt und wichtige Fragen der modernen Wegwerfgesellschaft beantwortet. Wie schwer ist die deutsche „Gramm–atik“ wirklich? — ein gewichtiges Thema. Wie lösen wir den Fachkräftemangel im Satzbau? Ist unsere Präsens futuristisch und perfekt zugleich? Nicht jeder kann sich auf alles einen Reim machen, aber einer sicher auf Manches. Es gibt also nichts zu verlieren, außer das ein oder andere Wort, welches vom Comedian mit Sicherheit eventuell im Allgemeinen detailliert besprochen wird. Ein Wort sagt mehr als 1000 Blicke, zumindest akustisch!

Die Veranstaltung ist Teil der „Tuttlinger NachtKultour“; Tickets/Einlassbändel, die zum Zutritt zu sämtlichen Spielorten berechtigen, gibt es im vergünstigten Vorverkauf, 7,70 Euro inklusive Gebühren, in der Ticketbox oder online. An der Abendkassen liegt der Eintrittspreis bei zehn Euro, Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung eines Elternteils frei.

