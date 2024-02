Die Masche war immer dieselbe: Ein Mann soll an Haustüren im Kreis Tuttlingen geklingelt und seine Geschichte erzählt haben. Der Ball der Tochter sei auf dem Balkon oder der Terrasse des Hauses gelandet. Ob man bitte so nett wäre und mal nachschauen könnte? Während die Bewohner das Spielzeug gesucht haben, soll er ihnen die Geldbörse samt Inhalt aus der Wohnung geklaut haben. In einem Fall sogar 1000 Euro.

Einige Fälle in Tuttlingen

Auf gewerbsmäßigen Diebstahl lautet die Anklage, wegen der sich ein 46-jähriger Mann nun vor Gericht verantworten muss. Denn mehrfach soll er mit dieser Geschichte in Tuttlingen unterwegs gewesen sein. Quer im ganzen Stadtgebiet, so die Polizei.

Auch in Immendingen, Spaichingen und Rietheim-Weilheim ist es zu Trickdiebstählen dieser Art gekommen. Im Zeitraum von Februar 2022 bis Februar 2023 hat die Polizei 16 gleichgelagerte Fälle aktenkundig.

So wurde der Täter beschrieben

Dabei hätten sich die Täterbeschreibungen der Geschädigten geähnelt: Zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare. Er soll hochdeutsch gesprochen haben. Mit dieser Personenbeschreibung hat die Polizei nach Zeugen oder weiteren Hinweisen nach dem mutmaßlichen Täter gesucht.

Im Tuttlinger Flachsweg wurde er zum Beispiel gesichtet, in der Schubertstraße in Immendingen ebenso wie in der Stettiner Straße. Und bei all diesen Begegnungen soll der Geldbeutel samt Geld und Papieren hinterher gefehlt haben. Zwischen 40 und 1000 Euro an Bargeld soll der Mann damit erbeutet haben. Im Gericht ist von einer Gesamtsumme von um die 2000 Euro die Rede.

Über die Region hinaus Fälle bekannt geworden

Angeklagt sind nur acht Fälle. Ursprünglich ging man von über 30 Fällen aus, heißt es von Seiten des Gerichts. Offenbar wurde mit dieser Masche im ganzen süddeutschen Raum versucht, an Geld zu kommen. Doch der Nachweis fehlt, dass es sich dabei um den Angeklagten handeln könnte, der sich in Tuttlingen verantworten muss.

Am 31. Januar ist die Hauptverhandlung in Tuttlingen eröffnet worden. Weil weitere Zeugen gehört werden sollten, war am Dienstag, 20. Februar, ein weiterer Prozesstermin angesetzt. Drei Zeugen und ein Dolmetscher waren an diesem Tag auch anwesend, doch der Angeklagte, der mittlerweile in einem Nachbar-Landkreis lebt, ist nicht erschienen. Stattdessen legte er dem Gericht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor.

Der nächste Termin steht fest

Verhandelt werden konnte nicht. Nun geht es am 8. Mai weiter, beziehungsweise es geht wieder von vorne los, wie Amtsgerichtsdirektorin Beate Philipp auf Nachfrage sagte. Denn eine Hauptverhandlung darf nur bis zu drei Wochen unterbrochen werden.

Angeklagt ist auch ein Fall im Raum Freiburg. Dabei soll die Masche mit dem Ball auf einem Parkplatz stattgefunden haben.