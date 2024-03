Ein 23-jähriger Mann hat am vergangenen Freitag um kurz vor 10 Uhr drei junge Mädchen am Tuttlinger Bahnhof belästigt. Ein Zeuge berichtet, dass der Mann am Bahnsteig des Gleises fünf die Mädchen zunächst mit den Worten „Nazi“, „Hure“ und „Araber fickt Deutschmann“ anschrie.

Anschließend öffnete der junge Mann vor den drei Mädchen den Hosenschlitz und holte sein Glied heraus. Nachdem der Täter auch noch gegenüber den Mädchen handgreiflich werden wollte, ging der Zeuge dazwischen und verständigte die Polizei.

Polizei sucht die drei Mädchen

Eine Streife konnte den 23-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Die drei Mädchen waren allerdings beim Eintreffen nicht mehr vor Ort.

Aus diesem Grund sucht die Kriminalpolizei nun weitere Zeugen und auch die drei geschädigten Mädchen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07461/9410 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.