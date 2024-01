Zuerst bedroht er am Mittwoch andere Menschen mit einem Messer, dann schließt sich der Mann in einer Wohnung in der Waaghausstraße ein. Die Polizei rückt mit mehreren Einsatzkräften und einem Polizeihund an. Vor der Festnahme macht der stadtbekannte Randalierer einen entscheidenden Fehler.

Mit wem sie es zu tun hatten, war den Tuttlinger Polizisten bekannt. Wie Matthias Preiss, stellvertretender Revierleiter, erklärt, sei der Mann „kein unbeschriebenes Blatt“, da er schon mehrfach strafrechtlich aufgefallen war. Am Mittwoch hatte er zunächst andere Menschen in der Wohnung mit einem Messer bedroht. Als diese aus dieser flohen, schloss sich der Randalierer dort ein.

Über die Bedrohung, sagt Preiss, sei die Polizei durch betroffene Personen informiert worden. Mit mehreren Fahrzeugen rücken die Ordnungshüter schnell aus, gehen mit dem Polizeihund ins Gebäude. „Der Hund war letztlich nicht im Einsatz. Wir haben seinen Einsatz im Gespräch mit dem Mann aber angedroht. Und wenn der bellt, wirkt das auch schon“, sagt Preiss.

Letztlich habe sich der Mann in der Wohnung auf ein Gespräch eingelassen. Und: „Er hat die Tür ein wenig aufgemacht. Die Situation haben wir dann ausgenutzt“, so Preiss. Der Mann wird überrumpelt, festgenommen und der Fall der Staatsanwaltschaft wohl zur Anklage vorgelegt.

Letztlich, sagt Preiss, sei der Einsatz glimpflich abgelaufen. „Es hat keine Verletzten gegeben.“