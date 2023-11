Die Tuttlinger Hallen haben sechs weitere Acts für den 28. Honberg-Sommer 2024 veröffentlicht. Vom 5. bis 21. Juli 2024 sind Veranstaltungen in der der alten Festungsanlage auf dem Honberg geplant.

Bereits im August wurden mit Saxofon-Legende Candy Dulfer und Schlager- und Deutschrockstar Matthias Reim die ersten Verpflichtungen bekanntgegeben. Sechs weitere stehen jetzt fest: Dabei spannt sich der Bogen weit, von der Folk-/Mittelalterrock-Nacht bis zur Rocklegende Manfred Mann’s Earth Band, von der A Cappella Nacht bis zu den angesagten Indie-Rockern von Kaffkiez und von Musikkabarettistin Martina Schwarzmann bis zu Deutschlands Elektronik-Künstler Nummer 1, Schiller.

Schiller tritt in Tuttlingen auf. (Foto: Annemone Taake )

Karten für diese Honberg-Sommer-Abende 2024 sind im vergünstigten Vorverkauf zu haben. Auch einige der limitierten Honberg-Sommer-Festivalpässe sind noch erhältlich.

Elektronik-Künstler und A Capella Nacht

Diese aktuellen Neuverpflichtungen stehen jetzt fest: Am ersten Festivalsamstag (6. Juli) macht Soundvisionär Christopher von Deylen alias Schiller, Deutschlands Elektronik-Künstler Nummer 1, auf seiner „Sommerlust“-Tour 2024 in Tuttlingen Station.

Hier warten elektronische Beats und eingängige Melodien aufs Publikum, dazu ein Künstler, der in 25 Jahren neun Nummer 1-Platzierungen und elf Top10-Alben schaffte. Fester Bestandteil des Festivals ist eine A Cappella Nacht ‐ und die beschert am 8. Juli einen Abend mit zwei hochklassigen internationalen Acts: bei der „Nacht der Stimmen 2024“ stehen am 8. Juli die Niederländer Rock4 und das multinationale Sängerensemble The Cast auf der Bühne.

Mittelalterock und Manfred Mann

Auch die Mittelalterrocknacht ist eine feste Größe im Honberg-Programm: Dieses Jahr dürfte aber nicht nur die „schwarze Szene“ jubeln, auch Folkfreunde kommen mit der „League of Folk“ am 13. Juli auf ihre Kosten. Auf der Bühne stehen gleich drei Bands: dArtagnan aus Nürnberg mit ihrem „Musketierrock“, die Münsteraner Band Mr Irish Bastard und die hessische Folk-Rock-Band um den Sänger Henry M. Rauhbein.

Ein Künstler mit besonderem Bezug zu Tuttlingen ist der südafrikanische Keyboarder Manfred Mann, der mit seinen mittlerweile 83 Jahren zum vierten Mal mit Manfred Mann’s Earth Band auf dem Honberg zu erleben ist. Die Kultband bringt Welthits wie „Blinded By The Light“, „Davy´s On The Road Again“, „You angel you“, „ Mighty Quinn“ oder „I came for you“ mit. Für diese vier Acts startet der Vorverkauf am Freitag, 17. November, um 10 Uhr.

Martina Schwarzmann und Kaffkiez

Erst ab Mittwoch, 22. November, 14 Uhr sind Karten für zwei weitere Konzerte zu haben: Mit „Ganz einfach“ präsentiert die vielfach ausgezeichnete oberbayerische Musikkabarettistin Martina Schwarzmann, die zuletzt 2014 auf dem Berg spielte, am 9. Juli einen Abend voller kluger Gedanken, schräger Geschichten und bisher ungesungener Lieder.

Kaffkiez geben sich 2024 in Tuttlingen die Ehre. (Foto: David Gottwald )

Kaffkiez aus Rosenheim (19. Juli) machen sich mit unpoliert direkten Texten, stampfender Energie und der markanten Reibeisenstimme von Frontmann Johannes seit 2020 über Indie-Deutschland her. „Eine Party, auf der man dabei gewesen sein muss!“ versprechen die Kaffkiez.

Karten für die Veranstaltungen sind ab sofort hier erhältlich.