„Tanzen! Tanzen! Tanzen!“, schreit Björn Dixgård ins Mikro und macht selber vor, wie es geht. Einmal über die Bühne, zum Gitarristen, zum Schlagzeuger, zum Bassisten. Zurück ans Mikro und: „Dance, dance, dance with somebody!“

Wie ein lebendig gewordener Energy Drink

Man kann bei einem Konzert von Mando Diao in der ersten Reihe stehen und entspannt über der Absperrung lehnen — aber Dixgard tut alles dafür, dass man genau das nicht tut. Der Frontmann der schwedischen Band will Action.

Und wenn Dixgård im Modus des lebendig gewordenen Energy Drinks das will, dann kriegt er das auch. Nicht nur, weil er sein Hemd noch ein bisschen weiter aufknöpft. „Do you want Mando Diao tonight?“, brüllt er. „Do you?“ Ja, brüllt das Publikum zurück. Und nochmal lauter: Jaaaa!

Dass beim größten Hit und Schluss–Rausschmeißer „Dance with somebody“ kein Fuß auf dem Boden bleibt — logisch! Doch die Band ist unterwegs, um ihr neues Album zu promoten. In den eineinhalb Stunden Auftritt gibt es deshalb viel von „Boblikov’s Magical World“ zu hören.

Boblikov ist auf dem Honberg mit dabei

Warum das Album so heißt, weiß keiner so genau. Boblikov ist in Form eines überdimensionalen aufblasbaren Zauberer–Kopfs auf dem Honberg aber mit von der Partie. Weil er auf die Bühne nicht gepasst hat, muss er draußen warten. Stattdesssen gibt’s ein pinkelndes Skelett auf einer Boxen–Verkleidung und andere krude Figuren. Sie seien halt kindisch, hat Dixgard in einem Interview gesagt.

"Boblikov's Magical World" heißt das neue Album von Mando Diao. Bei ihrem Auftritt beim Honberg-Sommer 2023 hatte die schwedische Band "Boblikov" dabei. (Foto: Michael Schaefer )

Vielleicht darf man das, beim elften Album, und wenn man schon Auftritte vor Zehntausenden hinter sich hat. 2022 spielte Mando Diao auf dem Southside. In der aktuellen Tour geht’s noch nach Bochum und Berlin und aufs Deichbrand–Festival nach Norddeutschland.

Im vergleichsweise kleinen, aber ausverkauften Honberg–Sommer–Zelt probiert sich die Band schon mal durchs neue Album — und der Frontmann durch sein Gitarrensortiment. Gitarrenlastig, das sind Mando Diao immer.

Aber sonst sind die neuen Songs schwer in eine Schublade zu stecken. Mal behutsam wie „Wake up“, mal schnell und laut wie „Frustration“. „Get it on“ liefert den Mitgröl–Faktor und die Radiotauglichkeit, bei „Stop the train“ wird’s sogar politisch. Der Song sei entstanden angesichts der Weltlage, sagt der Sänger — „so viel Kummer, so viel Schmerzen“, und es gehe grade so weiter.

Ein paar mehr Songs aus der Best-of-Kiste erwartet

Fürs Publikum in Tuttlingen dürfte das neue Album nicht der Grund gewesen sein, eine Konzertkarte zu kaufen. Eher die rockigen Nummern, mit denen die Band Anfang der 2000er–Jahre bekannt geworden ist. „Down in the past“ kann jeder mitgrölen, der in den Nullerjahren in seinen 20ern war und ab und an mal in einen Club stolperte. Und jetzt, in diesem diffusen Alter plus–minus 40 vom gleichaltrigen Sänger Dixgård, Bassist Carl–Johan Fogelklou und Keyboarder Daniel Haglund ein paar mehr Songs aus der Best–of–Kiste erwartete.

Ein paar sind dabei. „Long before Rock’n’Roll“ etwa, oder das hymnische „Gloria“, bei der Zugabe noch „Black Saturday“. Sonst gab’s eher wenig Bekanntes, dafür aber eine gute Show und die Sicherheit: So nah dran ist man sonst selten.