Sie ist zwar erst 25 Jahre alt, doch ihr Spitzname lautet „Mama Miri“. Ihr Freundeskreis hat sie so getauft. Warum? „Ich bemuttere die anderen, kümmere mich um sie, wenn sie Probleme haben“, sagt Miriam Lencsik. „Mama Miri’s“ lautet auch der Name ihres Restaurants. Das Konzept ist in Tuttlingen einzigartig. Die Wirtin hat es aus ihrer Geburtsstadt Ludwigshafen bei Mannheim hergebracht.

Vor ihr hatte ein Freund das Lokal. Bei ihm ist sie nun angestellt. (Foto: Ingeborg Wagner )

Dort gibt es an jeder Ecke und überall Frühstücksläden, nach türkischem beziehungsweise arabischem Vorbild. Zwar hat Miri rumänische Vorfahren, aber diese Gastro-Form hat es ihr angetan.

Frühstücken wie ein Sultan

Im Mittelpunkt steht „Sultans Frühstück“, und das ist tatsächlich in jeder Form bemerkenswert. Zum einen gibt’s das bei Miri’s den ganzen Tag, bis abends. Zum anderen ist es wirklich üppig.

Ich versuche es mal. „Mama Miri“

Auf speziellen Platten werden Wurst und Käse serviert, Gurken, Tomaten, Humuspaste, Traubensirup, Marmelade, Oliven, Honig, Nutella und Marmelade, alles mit selbstgebackenem Brot. Und Tee sowie süße Baklava sind auf Wunsch auch mit dabei.

Von einem Freund übernommen

Den Sprung in die Selbstständigkeit hat die Tuttlingerin im Juni gewagt, in einer Seitengasse - Honbergstraße - der Hauptmeile Königstraße. Dort hatte ein Freund von ihr das „Kadai“, mit Wraps aller Geschmacksrichtungen. Richtig erfolgreich war es nicht, also hat „Mama Miri“ gesagt: „Ich versuche es mal.“

Unterstützt wird sie von ihrer Mutter, die ihr manchmal beim Zubereiten der Linsensuppe und den selbstgemachten Manti hilft: türkische Tortellini, mit Hackfleisch gefüllt und mit Joghurtsoße serviert. Ebenso Menemen, eine türkische Eierspeise, die üblicherweise Tomaten, grüne Paprika, Peperoni und Zwiebeln enthält und nach Wunsch auch Knoblauchwurst.

Beruflich breit aufgestellt

Dabei ist Miri eigentlich gelernte Kosmetikerin. Im Security-Bereich hat sie auch schon gearbeitet und ganz viel in der Gastronomie. In Nendingen im „Da Vinci“, in „Oh my ferry“ in Tuttlingen und in Spaichingen im „Rössle“.

Ein eigenes Lokal zu führen, ist für sie naheliegend gewesen, denn auch ihre Freunde versorgt sie stets mit Essen und Trinken. Miriam fühlt sich in ihrem Lokal wie zu Hause. Dafür ist sie, außer mittwochs, auch jeden Tag bis 18 Uhr da. „Für mich ist das nicht wie Arbeit. Nur, dass ich Geld dafür nehmen muss“, sagt sie.

Blick in die Honbergstraße. (Foto: Privat )

Das Kassieren fällt ihr schwer

Genau da liegt ihr Problem. Auch als angestellte Unternehmerin - nach wie vor ist Vorbetreiber Sarukanth Sadananthan der Pächter - ist sie sehr großzügig. Tee so viel man will gibt’s zum Essen dazu, auch Brot. Und wer Baklava wollte, bekam es in der Regel umsonst.

Im Arbeiten bin ich gut, nicht aber beim Kassieren. Miriam Lencsik

Es ist ihr auch schon passiert, dass eine große Frühstücksrunde am Preis gefeilscht und sie nachgegeben hat. Und statt etwas zu verdienen draufgelegt hat. „Im Arbeiten bin ich gut, nicht aber beim Kassieren“, bekennt Miri. Das musste sie sich selbst eingestehen und etwas daran ändern, weil sie sonst auf Dauer nicht überleben kann.

Vieles läuft zum Abholen

„Das Frühstück läuft immer besser“, sagt Miriam Lencsik zufrieden. Auch sonst herrscht ein Kommen und Gehen. Viele holen Bestelltes ab, in der Regel Manti oder einen Toast. Mehr und mehr Geschäfte und große Konzerne gehören zu ihren Kunden. Dort wird oft Abteilungsweise Mittagessen zum Abholen bestellt. Gerade bastelt sie daran, ob sie auch einen Bringservice auf die Beine stellen kann.

Das Lokal hat sie so gestaltet, dass man zwar rausschauen kann, von draußen aber nicht sieht, wer darin sitzt und es sich gutgehen lässt.

Auf speziellen Platten gibt es Sultans Frühstück. (Foto: Privat )

So soll es weitergehen

Mittlerweile ist das Publikum gut gemischt. Anfangs gehörten vor allem Türken und Araber zu den Gästen. Da kam schon mal die Frage, warum sie ein Kreuz auf den Arm tätowiert habe oder weshalb sie Miriam heiße und nicht Maryam, wie im arabischen. Warum nicht? Ihr Background ist eben ein anderer. Darauf zu antworten, ist sie gewöhnt. Ebenso wie die Tatsache, dass viele Gäste zum Frühstücken kommen, aber eher nachmittags oder gegen Abend.

Ihr Wunsch für 2024? „Dass sich die Leute bei mir wohlfühlen und es für alle passt.“ Zudem möchte sie das Lokal ganz übernehmen. Ach ja: und den Führerschein machen.