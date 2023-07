Zu einem Männerausflug und Männerwallfahrt wird für Samstag, 23. September, eingeladen. Das Programm beginnt mit einem Frühstück beim Fidelisbäck in Wangen, anschließend ist Gottesdienst in der Kirche Maria Steinbach Memmingen in Legau. Mit einer Führung mit Mostzügle und anschließendem Bauernvesper beim Mostbauer in Bad Waldsee geht der Tag weiter, bevor er im Gasthaus Schöre in Tettnang seinen Abschluss findet.

Da der Ausflug aus Kostengründen nur ab 30 Personen stattfinden kann, wird um baldige Anmeldung gebeten, Telefon 07465/2090 oder 0160/97972312 oder per Mail an [email protected] Die Kosten pro Person bei 30 Personen betragen circa 56 Euro, im Preis sind Bus und Züglefahrt beim Mostbauer und Vesper inklusive.