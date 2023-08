Das Wetter soll an diesem Wochenende eher durchwachsen werden. Trotz Regen ist im Landkreis etwas los. Hier eine kleine Orientierungshilfe.

Action an der Ginkgo–Terrasse

Wann: Freitag, 10 bis 16 Uhr

Wo: Ginkgoterrasse

Eintritt: frei

Der Jugendbus rollt auf die „Ginkgo Terrasse“ und hat eine Menge an Spielen dabei. Bei diesem offenen Angebot handelt es sich um keine zeitlich vollumfängliche Betreuungszeit, die Kinder und Jugendlichen können kommen und gehen wann sie möchten.

Das Event findet im Rahmen des Sommerferienprogramms statt. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Lumpenliedersingen an der Alten Schule

Wann: Samstag, ab 18 Uhr

Wo: Alte Schule in Möhringen

Eintritt: frei

Der Handharmonika Club lädt zu einem Abend mit handgemachter Musik ein. Mit Akkordeonmusik bei „lustigen und liederlichen“ Lumpenliedern ist für beste Unterhaltung gesorgt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Bewirtung beginnt ab 18 Uhr und Live–Musik gibt es ab 19 Uhr. Das Lumpenliedersingen findet bei jeder Witterung im Festzelt statt.

Fridinger Freibadfest

Wann: Samstag, ab 19 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr

Wo: Freibad in Fridingen

Eintritt: Eintrittspreis

Am Wochenende findet in Fridingen das Freibadfest statt. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr mit einem „Splashdiving“ Wettbewerb. Um 21 Uhr startet dann die Partynacht mit DJ NG. Der Eintritt dazu kostet fünf Euro. Am Sonntag findet dann ab 11 Uhr das Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück statt. Begleitet wird es von der Stadtkapelle Fridingen.

Ferienhock der Feuerwehr

Wann: Samstag, ab 17 Uhr

Wo: Pumphäußchen Eßlingen

Eintritt: frei

Am Samstag findet ab 17 Uhr der traditionelle Ferienhock der Abteilung Eßlingen im Pumphäuschen statt. Für die Verpflegung ist gesorgt. Die Jugendfeuerwehr veranstaltet einen kleinen Flohmarkt auf dem Gelände. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung in die Pfarrscheune verlegt.

DJ–Night im Café

Wann: Samstag, ab 21 Uhr

Wo: Café Herzlich in Tuttlingen

Eintritt: 5 Euro

DJ Micks legt am kommenden Samstag im Café Herzlich in der Stadtkirchstraße 12 in Tuttlingen auf. Los geht der „All mixed“ Abend um 21 Uhr.

Führung zu 50 Jahre Kunstkreis Tuttlingen

Wann: Sonntag, 16 Uhr

Wo: Galerie der Stadt Tuttlingen

Eintritt: frei

Am Sonntag um 16 Uhr, führt der Künstler Axel E.Heil durch die Galerie der Stadt Tuttlingen.

Die Ausstellung „50 Jahre Kunstkreis Tuttlingen“ zeigt 126 künstlerische Positionen von Künstlern, die zur Geschichte des Kunstkreises beigetragen haben.