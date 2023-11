Wurden sie nun vom Wind getragen oder haben sie doch Anschub von noch weiter oben bekommen? Gute 460 Kilometer war ein Bündel Luftballons von Tuttlingen aus unterwegs. Sie flogen nach Süden, über die Alpen und landeten erst wieder in Südtirol, in der Nähe von Bozen, bei Vodo di Cadore.

Losgeschickt wurden die Ballons beim Jubiläumsfest der katholischen St.-Gallus-Gemeinde aus Tuttlingen, mit Gottes Segen, versteht sich.

Beim Jubiläumsfest 150 Jahre Katholische Kirche St. Gallus in Tuttlingen wurden die Luftballons am 15. Oktober in den Himmel losgelassen. Einige flogen bis Südtirol. Hier sind Pfarrer Matthias Koschar, Promi-Gast Kira Geiss, Pfarrer Richard Grotz und die Gewinner eines Gewinnspiels der Kirche zu sehen. (Foto: Ben Maier )

150 Luftballons ließen die Besucher des Fests am 15. Oktober steigen, daran festgebunden waren Zettel mit Psalmen. Einige Zeit danach bekam das Pfarramt dann eine E-Mail von einem Absender namens Fabio Ricci.

Finder ist in einer E-Mail begeistert

Er sei am Morgen beim Jagen im Wald gewesen, heißt es darin auf Englisch, und dabei hätte er die „wunderschönen weißen Luftballons“ gefunden.

Er sei sehr überrascht gewesen, dass sie so weit geflogen seien, schreibt Ricci. „Your balloons have crossed the Alps! ‐ Ihre Ballons haben die Alpen überquert!“

Laghi die Zigolie heißt der genaue Fundort. „I really hope that your white balloons can bring a wind of peace to this world!!“, schreibt Ricci abschließend ‐ er hofft, dass die weißen Luftballons einen Wind des Friedens in diese Welt bringen.