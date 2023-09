Eine Kostenübernahme von 50 Prozent — so lautet der Vorschlag, den Oberbürgermeister Michael Beck bezüglich einer möglichen Behelfsbrücke für die L277 macht. Allerdings mit der Einschränkung: „Falls die Kosten bezahlbar sind.“

Die Hälfte die Stadt Tuttlingen, die andere Hälfte das Landratsamt, diese Lösung zur Finanzierung einer Behelfsbrücke könnte sich Beck in dem seit Monaten andauernden Gerangel um die anstehende Sperrung der L277 vorstellen. „Mehr sagen können wir jedoch erst, wenn die genauen Kosten feststehen“, sagte er am Donnerstag im Technischen Ausschuss. Diese sollen im Oktober vorgestellt werden, wie Landrat Bär sich während eines Pressegesprächs in der vergangenen Woche geäußert hatte.

Diskussionen mit Umlandgemeinden ersparen

Im Ausschuss kam die Frage auf, ob man auch die angrenzenden Donautalgemeinden an den Kosten beteiligen wolle, die ebenfalls vehement eine Behelfsbrücke fordern. Beck verneinte. Es mache wenig Sinn, 10.000 Euro in Kolbingen, Renquishauen und anderen Gemeinden einzusammeln, meinte er. „Um sich diese Diskussionen zu ersparen, ist das Landratsamt stellvertretend dabei“, sagte er.

Beck jedenfalls ärgert sich über die Kosten, die nun auf die Stadt Tuttlingen zukommen — schließlich handle es sich bei der Sperrung der L277 um eine Angelegenheit des Landes. „Wir geben nun Geld für etwas aus, das wir an anderer Stelle auch brauchen können“, betonte er im Ausschuss.