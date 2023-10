Lions-Club Tuttlingen spendet 9000 Euro für notleidende Kinder in Kolumbien

Der Lions-Club Tuttlingen hat eine Spende über 9000 Euro an den Verein Schuhmuckl für notleidende Kinder in Kolumbien überreicht. Dies teilt der Lions-Club mit. Armin Hipp, Präsident des Lions-Clubs, hatte Stefan Schuhmacher eingeladen, um den Verein Schuhmuckl bei der Mitgliederversammlung der Lions vorzustellen. Der Bitte kam Schuhmacher nach und stellte neben dem Verein auch Kolumbien wie auch die unterstützten Projekte vor. Der Spaichinger Verein war 2009 von den Familien von Magnus und Stefan Schuhmacher gegründet worden und hat derzeit 140 Mitglieder. Ziel ist, bedürftige Kinder in Kolumbien zu unterstützen. Dies erfolgt hauptsächlich über die Stiftung „Amor sin Fronteras“, die in Cartagena ein Förderzentrum für notleidende Kinder betreibt. Schuhmacher ist in der Stiftung stellvertretender Vorsitzender und hat jederzeit Einblick in die Verwendung der Spendengelder. Die Unterstützung der Kinder erfolgt im Förderzentrum auf vielfältige Art: von schulischer, psychosozialer und physischer Betreuung bis zur Ausgabe eines Schulessens, das oft die einzige Tagesnahrung der Kinder ist. Mit vielen schulischen Einzelprojekten arbeitet der Verein darauf hin, das Leben der Kinder nachhaltig zu verbessern. Auf Antrag des Präsidenten Hipp beschloss die Versammlung des Lions-Clubs, Schuhmuckl 9000 Euro zu spenden. Schuhmacher sicherte zu, dass jeder Euro bei den Kindern in Kolumbien ankommt. Mit dem Geld des Lions-Clubs ist der Einsatz von drei Lehrerinnen zur Betreuung der 120 Kinder für das nächste Jahr gesichert.