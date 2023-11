Edeka schließt und wird abgerissen

Für die Schließung des Edeka-Markts an der Weimarstraße steht nun ein konkretes Datum fest: Letzter Öffnungstag ist am Samstag, 27. Januar.

Schon wieder gab es Probleme mit der Kühlung ‐ einige Tage lang mussten Kunden vor kurzem unter anderem auf Wurstwaren und Fisch verzichten. „Es wird höchste Zeit“, sagt Holger Milkau mit Blick auf den anstehenden Abriss und Neubau des Einkaufsmarkts.

Drei Monate lang dauert der Abriss

Die Tage des alten Edeka-Gebäudes, unter Tuttlingern häufig noch unter seinem früheren Namen „Ezo“ bekannt, sind gezählt. Noch bis zum letzten Samstag im Januar wird verkauft. Direkt danach wird abgerissen ‐ zuerst das seit längerem leerstehende Haus an der Weimarstraße, dann das Supermarkt-Gebäude. „Der Abriss wird sicher drei Monate lang dauern“, meint Milkau.

Bevor es an den Supermarkt geht, wird zunächst dieses Haus abgerissen, das ebenfalls zum Edeka-Gelände gehört. (Foto: Sabine Krauss )

In den Tagen vor der Schließung soll es einen großen Ausverkauf geben. Da der Tuttlinger Supermarkt der größte der insgesamt sechs Milkau-Märkte ist, sei es kaum möglich, die übrigbleibende Ware einfach nach Immendingen, Geisingen oder Emmingen umzuverteilen, so der Inhaber.

Schon jetzt wird begonnen, das Angebot etwas abzubauen. „Das Grundsortiment wird noch bis zum letzten Öffnungstag vorrätig sein, doch bei schwer verkäuflichen Artikeln fangen wir schon jetzt an, zu reduzieren“, sagt Milkau.

Übergangslösungen klappten nicht

Unglücklich für die Betreiber-Familie: Trotz etlicher Bemühungen gelang es nicht, für die zweijährige Bauzeit einen Ersatzstandort zu finden. Für die Idee, einen der leerstehenden Aldi- oder Rewe-Märkte in der Möhringer Vorstadt übergangsweise zu nutzen, habe es keine Bereitschaft von Seiten der Firma Aesculap gegeben, der die Grundstücke gehören.

Unser Ziel ist es, niemanden zu entlassen und in zwei Jahren mit diesem Team weitermachen zu können. Holger Milkau

Andere Überlegungen, auch gemeinsam mit OB Michael Beck, seien an der Realisierbarkeit gescheitert, sagt Milkau. So ging es etwas darum, den Parkplatz der Kreissporthalle oder Freiflächen in der Nähe des Freibads für eine Interimslösung zu nutzen.

So soll der Neubau des E-Centers an der Weimarstraße nach Plänen von 2022 aussehen. (Foto: Edeka/Stadt Tuttlingen )

In puncto Mitarbeiter gehört das Unternehmen Milkau jedenfalls zu denjenigen Firmen, die in der kommenden Zeit keine Personalsorgen haben werden. Die rund 60 Mitarbeiter des Standorts an der Weimarstraße kommen in den anderen Filialen unter. „Unser Ziel ist es, niemanden zu entlassen und in zwei Jahren mit diesem Team weitermachen zu können“, so Milkau.