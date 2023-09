Landrat Bär gratuliert Mitarbeitern zum Dienstjubiläum

25, 40 und 50 Dienstjahre im Landratsamt Tuttlingen und der öffentlichen Verwaltung wurden am Montagabend, 25. September, im Schaftstall des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck gefeiert. 21 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte Landrat Stefan Bär an diesem Abend würdigen und ihnen danken.

Die Jahre vergehen schnell, die Arbeitswelt verändert sich stetig und Herausforderungen und Krisen stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder vor neue Aufgaben. „Das jährliche Zusammenkommen ist eine ganz wichtige Traditionsveranstaltung, die Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen soll“, unterstrich Landrat Bär seinen Dank.

In den vergangenen Jahren hätten sich die Jubilarinnen und Jubilare für das Gemeinwesen und die Menschen im Landkreis mit viel Engagement in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. „Bei allem Wandel und aller Schnelllebigkeit unserer Zeit muss es in jeder Behörde Kontinuität geben, um erfolgreich sein zu können. Und genau diese Kontinuität stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar, die Treue und Verbundenheit zeigen“, sagte Bär. Die „Kernmannschaft“, wie Bär die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennt, sei die Seele der Verwaltung und ihr Gesicht nach außen.

„Wir sind froh, dass wir auf Sie zählen können und Sie können mit Stolz auf Ihre Dienstjahre zurückblicken“, betonte der Landrat, der selbst in diesem Jahr sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiert. Jede Jubilarin und jeder Jubilar erhielt eine Urkunde und ein Geschenk.

Das 25-jährige Dienstjubiläum feiern Erich Hermann, Juliane Mattes, Alexander Berger, Bernd Mager, Anke Pfeiffer, Lilli Schäfer und Nicole Contardo. Das 40-jährige Dienstjubiläum feiern Frank Baur, Sigmund Scheu, Reiner Seeburger, Brigitte Freutel, Brigitte Sorg, Markus Reichl, Mario Fetzer, Joachim Schwarzfischer, Margit Löffler, Elvira Elsäßer, Karin Messner, Andrea Marquardt und Stefan Bär. Detlef Huter feiert sogar sein 50-jähriges Dienstjubiläum