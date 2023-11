Landkreis Tuttlingen probt Einsatzführung und zieht positive Bilanz

Ein starkes Unwetter stand im Fokus einer umfangreichen Stabsrahmenübung, die kürzlich im Landkreis Tuttlingen durchgeführt wurde. Unter der Federführung des Landratsamtes Tuttlingen als Katastrophenschutzbehörde übten rund 130 Einsatzkräfte die Zusammenarbeit sowie Einsatzkommunikation und stellten zeitgleich neu eingeführte Einsatzführungskonzepte auf den Prüfstand. Das Ergebnis ist positiv.

Rund 200 Einsatzstellen wurden binnen kürzester Zeit der Integrierten Leitstelle gemeldet und mussten priorisiert in der Stadt Tuttlingen und den Gemeinden Emmingen-Liptingen und Neuhausen ob Eck abgearbeitet werden. Die Übungsziele waren im Bereich der Vernetzung und Verzahnung der verschiedenen Feuerwehr-Führungsebenen platziert. Der Führungsstab des Landkreises wurde durch die Hilfsorganisationen unterstützt. Auch Einsatzkräfte aus anderen Landkreisen wurden im Rahmen der Übung angefordert und mittels Lotsen in die Einsätze integriert. Der Stabsrahmenübung waren dieses Jahr neun Fortbildungen für die Feuerwehren zum Umgang mit einer Vielzahl an Einsatzstellen nach Extremwetter vorausgegangen.

Kreisbrandmeister Andreas Narr konnte nach Übungsende ein positives Fazit ziehen: „Unsere Übungsziele waren bewusst anspruchsvoll gewählt und konnten erfolgreich bewältigt werden. Auch die ein oder andere Stellschraube für ein noch besseres Zusammenwirken konnte gefunden werden, hier können wir jetzt justieren.“