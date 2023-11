Pille, Spirale, Hormonstäbchen: Seit Jahresbeginn hält der Landkreis Tuttlingen ein Budget von 10.000 Euro im Jahr bereit, um Frauen im Leistungsbezug nach vorheriger Beratung Verhütungsmittel zu finanzieren. Ob das Projekt erfolgreich war, lässt sich naturgemäß noch nicht abschätzen. Eine Tatsache überrascht aber durchaus.

Eigentlich müssen Frauen, die monatlich das Bürgergeld (vormals Hartz IV) oder finanzielle Unterstützung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, ihre Verhütungsmittel selbst bezahlen.

Weil Inflation, hohe Strom- und Lebensmittelpreise die finanziellen Möglichkeiten viele Familien noch stärker einschränkte, war der Landkreis Tuttlingen im Jahr 2022 bereit, eine Ausnahme zu machen. Bevor Frauen bei der Verhütung sparen und ungewollt schwanger werden, wollte die Verwaltung die Kosten für Verhütungsmittel übernehmen ‐ nach vorheriger Beratung.

Im Schnitt 200 Euro für Verhütungsmittel ausgezahlt

Bisher, so teilt es das Landratsamt mit, haben rund 30 Frauen die Beratungsstellen der Caritas, der Diakonie und des Gesundheitsamts aufgesucht, um sich die Verhütungsmittel anschließend bezahlen lassen zu können. Dabei ist der Kostenrahmen von 10.000 Euro ‐ etwas überraschend ‐ nicht einmal annähernd ausgeschöpft worden. „Bisher gibt es Ausgaben von rund 6.000 Euro“, teilt die Kreisverwaltung nach zehn Monaten des Projekts mit.

Warum das so ist, ob die Frauen im Leistungsbezug mit dem Angebot nicht erreicht worden sind oder den Weg über die Beratung nicht auf sich nehmen wollen, bleibt unklar. Ein Erklärungsansatz, warum der Kostenrahmen mehr als ausreichend scheint, könnte die Erhöhung des Bürgergeldes sein.

Erhöhtes Bürgergeld macht Gang zur Beratung überfällig

Wie Nadja Seibert, Pressesprecherin im Landratsamts, schriftlich erklärt, sei das Bürgergeld ‐ die Erhöhung vom 1. Januar 2024 miteinbezogen ‐ innerhalb eines Jahres um 21 Prozent erhöht worden. „Daher hat sich die Lage der Bürgergeldbezieher deutlich verbessert.“ Man übernehme nur in besonderen Ausnahmesituationen noch die Kosten. „Wir helfen in extremen Notsituationen, beispielsweise bei Überschuldung und prekären Verhältnissen“, so Seibert. In den meisten Fällen würden die Spirale oder Verhütungsstäbchen bezahlt.

Projekt mit positiven Seiten und ungewisser Fortsetzung

Für den Kreis steht fest, dass die Übernahme der Kosten für die Verhütungsmittel bei den rund 30 Frauen, die sich beraten ließen, durchaus positive Auswirkungen hatte. „Die Not der Frauen, die wir im Einzelfall im Beratungsgespräch erleben, kann mit einer sicheren Verhütungsmethode, zumindest bei diesem Aspekt, oft schon behoben werden“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Ob das Projekt, das zunächst bis Ende des Jahres 2024 befristet ist, verlängert wird, entscheidet sich in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025.