Tuttlingen

Landesjugendorchester Baden-Württemberg spielt in der Stadthalle

Tuttlingen / Lesedauer: 2 min

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg (Foto: Kai Knoerzer )

Jetzt startet auch die Konzertabo-Saison in der Stadthalle Tuttlingen: Am Mittwoch, 8. November, kommt das Landesjugendorchester (LJO) Baden-Württemberg an die Donau.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 14:57 Von: sz