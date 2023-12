Reihum schließen Läden, diverse Geschäfte stehen in Tuttlingen leer. Paradoxerweise findet eine andere Ladeninhaberin keine neue Bleibe.

„Alles muss raus“ steht auf dem Schild vor einem unscheinbaren Haus an der Königstraße. Seit Wochen läuft im „Flohlädele“ von Gudrun Egloff ein großer Ausverkauf.

Die Volksbank, die ihr die Räumlichkeiten in dem ansonsten unbewohnten Haus bislang mietfrei zur Verfügung stellte, hat ihr gekündigt. Warum, dazu gab es bislang keine Aussagen.

Frist um drei Monate verlängert

Eigentlich hätte die 69-Jährige bereits bis zum Jahresende ihr Geschäft räumen müssen, doch durch die Vermittlung der Stadt Tuttlingen darf sie nun drei Monate länger bleiben. „Uns ist es gelungen, die Frist nochmals um ein Vierteljahr zu verlängern“, gibt Stadt-Pressesprecher Arno Specht nach Gesprächen mit der Volksbank bekannt.

Denn: Trotz aller Bemühungen ist es bislang nicht gelungen, ein neues Ladengeschäft zu finden, in dem das „Flohlädele“ weitermachen kann.

"Alles muss raus" steht seit Wochen auf einem Schild am "Flohlädele" an der Königstraße. (Foto: Sabine Krauss )

Seit 17 Jahren betreibt die 69-Jährige ihren gemeinnützigen Laden - rein ehrenamtlich und ohne eigenen Profit. Dinge, die nicht mehr gebraucht wurden, konnten dort abgegeben werden.

Wir versuchen, Frau Egloff bei der Suche nach einer neuen Bleibe zu unterstützen. Arno Specht

So findet sich in ihrem Laden ein ganzes Sammelsurium an Dingen: Angefangen von Geschirr, Küchengeräten und Bücher, über Kleidungsstücke und Schuhe bis hin zu Schmuck, Uhren, Vasen und einzelnen Möbelstücken - es gibt beinahe nichts, was es bei ihr nicht gibt. Die meisten Dinge werden zu Preisen zwischen 50 Cent und ein paar wenigen Euro verkauft. Den Erlös spendet Egloff an die Lebenshilfe.

Wirft keine großen Gewinne ab

Und hier liegt das Problem: Da der Laden gemeinnützig ist und keine großen Gewinne abwirft, kann Gudrun Egloff aus eigener Tasche keine oder nur wenig Miete bezahlen.

Nachdem in den vergangenen Monaten bekannt wurde, dass die 69-Jährige ihren jetzigen Laden räumen muss, schaltete sich die Stadtverwaltung ein. „Wir versuchen, Frau Egloff bei der Suche nach einer neuen Bleibe zu unterstützen“, sagt der Pressesprecher.

So hatte Kai Keller vom Stadtmarketing in vergangenen Wochen Kontakt zu etlichen Besitzern leerstehender Flächen aufgenommen. Geklappt hat bislang allerdings noch nichts. Meistens scheiterte es an den Mietpreisen, die zu hoch waren, sagt Egloff.

Viele lassen ihren Laden lieber leer stehen

Mindestens 700, 800 Euro würden Vermieter für ein Geschäft in einer von Tuttlingens Nebenstraßen monatlich verlangen, erzählt sie. „Es ist schade, aber manche scheinen ihr Geschäft lieber leer stehen zu lassen, als meinen kleinen Laden einziehen zu lassen“, bedauert sie.

Viel Geschirr, unter anderem Gläser, hat Gudrun Egloff im Sortiment. (Foto: Sabine Krauss )

Pressesprecher Specht gibt sich dennoch optimistisch: „In Anbetracht der Tatsache, dass es in den B-Lagen der Innenstadt ja doch den einen oder anderen Leerstand gibt, sind wir aber zuversichtlich, hier etwas Passendes zu finden.“

Ein Bundesprogramm könnte helfen

Um die Miete zu finanzieren, könnte das sogenannte ZIZ-Programm helfen. Das Kürzel des Bundesförderungsprogramms steht für „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und müsste durch die Stadt Tuttlingen beim Bund beantragt werden.

Mir blutet einfach das Herz, wenn wir alles wegschmeißen. Gudrun Egloff

Doch: Ganz einfach sei das nicht, „der Verwaltungsaufwand ist recht hoch“, so Specht. Voraussetzung sei, dass die Kommune die Ladenräume selbst anmiete und dann an den Ladenbesitzer untervermiete.

Gudrun Egloff hofft indes, dass sie mit ihrem kleinen Laden weitermachen darf. Zwar ist sie längst im Rentenalter angekommen, doch ist es ihre große Leidenschaft, ausrangierten Dingen zu einem neuen Leben zu verhelfen.

„Mir blutet einfach das Herz, wenn wir alles wegschmeißen“, sagt sie. So sei das Flohlädele ihr Beitrag gegen die Wegwerf-Gesellschaft und für ein nachhaltigeres Leben.