Seit fast einem Jahr wird Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf vermisst. Der Indizienprozess gegen ihren Ex-Partner Robert S. steht kurz vor dem Ende. Für Dienstag, 23. Januar, sind die Plädoyers vorgesehen, Ende des Monats soll das Urteil gesprochen werden. Ein Überblick:

Was ist passiert?

Seit Sonntag, 19. Februar 2023, 17.30 Uhr wird die damals 21-jährige Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf vermisst. Schon kurz nach ihrem Verschwinden kann die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht mehr ausschließen.

Nur wenige Tage nach ihrem Verschwinden wird Robert S. festgenommen. Wie sich später herausstellt, ihr deutlich ältere Ex-Freund, mit dem Jasmin M. eine komplizierte On-Off-Beziehung hatte.

Seither sitzt der 42-Jährige in Untersuchungshaft. Weder vor noch während des Prozesses äußert er sich zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben werden.

Was ist über die Vermisste bekannt?

Zu Beginn der Suche wird Jasmin M. von der Polizei wie folgt beschrieben: 1,52 Meter groß, schulterlange dunkelblonde Haare und blaugraue Augen, schwarzes Septum-Piercing an der Nase.

Ihr Auto, ein schwarzer Toyota Corolla mit Konstanzer Kennzeichen, wird in Radolfzell auf einem Parkplatz gefunden.

Ihre Mutter beschreibt sie als sehr selbständigen Menschen, als junge Frau, die als gute Schülerin das Gymnasium nach der 11. Klasse verlässt, weil sie in einen Beruf gehen will. Sie lernt Kfz-Mechatronikerin, wechselt nach der Ausbildung in den Betrieb, in dem sie Robert S. kennen und lieben lernen soll. Ehrgeizig in der Arbeit, vernarrt in ihren Hund.

Sie kümmert sich um die kranke Oma in Singen, leidet aber auch selbst von Kindheit an gesundheitlichen Problemen: rätselhafte Herzrhythmusstörungen, Kreislaufkollapse, später Angstzustände, Schlafstörungen - sie war häufig bei Ärzten.

Dass ihre Tochter ihr bisheriges Leben von einem Tag auf den anderen aufgibt, freiwillig verschwindet, alles hinter sich lässt: Das kann sich Karen M. nicht vorstellen. Einen Suizid ebenfalls nicht.

Wie lief die Suche nach ihr ab?

Die Polizei richtet eine Sonderkommission ein und weitet die Zeugenaufrufe ins benachbarte Österreich und die Schweiz aus. Zahlreiche Suchaktionen werden organisiert.

Hundertschaften und Hundestaffeln durchkämmen die Waldstücke rund um ihren Heimatort Eigeltingen, sogar in Silos und Abwasserschächten wird nach der Frau gesucht.

Doch nicht nur dort, auch am Bodensee sowie am Hochrhein sind die Suchtrupps unterwegs. Nicht nur an Land, auch auf dem Wasser. Denn Robert S. besitzt ein Boot und könnte Jasmins Leiche damit weggebracht haben. Und auch seine Ex-Frau, die im späteren Prozess immer wieder Thema ist, wohnt dort.

Bei der Wahl der Mittel lässt die Polizei nichts aus. Zum Einsatz kommen auch Hubschrauber und Drohnen. Später, kurz bevor der Prozess gegen Robert S. startet, engagiert die Familie von Jasmin M. ein Spezialteam einer Stiftung aus den Niederlanden.

Taucher dieses Teams suchen im Untersee vor Radolfzell erneut nach der jungen Frau, nachdem Suchhunde auf Verwesungsgeruch angeschlagen hatten. Wegen des schlechten Wetters und des schlammigen Untergrundes muss die Suche abgebrochen werden.

Und auch Anfang Dezember sucht die Polizei mit Tauchern noch einmal im See. Ohne Erfolg. Bis heute fehlt von Jasmin M. jede Spur.

Auch ein Hellseher meldet sich im Laufe der Suche und bietet seine Hilfe an. Angeblich könne er die Stelle, wo Jasmin zu finden sei, lokalisieren. Die genauen GPS-Koordinaten schickt er an Polizei und die Medien.

Die Polizei geht darauf nicht ein. Aus Prinzip, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilt. Weil es sich bei solchen selbsternannten Sehern in der Regel um Scharlatane handele und es vor allem keinen Hinweis gebe, der die Polizei dazu veranlasse, an dieser Stelle zu suchen.

Was wird Robert S. vorgeworfen?

Dem Ex-Partner von Jasmin M., Robert S., wird unter anderem Körperverletzung und Nachstellung, also Stalking, mit Todesfolge vorgeworfen.

Gestützt wird diese Anklage unter anderem darauf, dass er mit einem sogenannten Selfie-Stick Fotos von Jasmin in ihrer Wohnung gemacht haben. Mal alleine, mal zusammen mit ihrem neuen Freund. Außerdem soll er einen GPS-Tracker in dem Auto von Jasmin M. platziert haben soll, um sie so zu überwachen. Doch am fraglichen Wochenende enden die Tracking-Daten um die Mittagszeit.

Außerdem soll Jasmin M. noch am Abend vor ihrem Verschwinden mit ihrem Ex-Freund in einer Singener Fastfoodkette gesehen worden sein.

In einem der letzten Prozesstage erteilt der Vorsitzende Richter Arno Hornstein den Hinweis, dass es sich auch um Totschlag handeln könnte.

Nebenklägerin Johanna Braun beantragt sogar, eine Einordnung als Mord zu bedenken. Begründung: Ein Kripo-Forensiker habe im Google-Such-Verlauf von Robert S. die Begriffskombination „Mensch töten Medikamente“ aufgespürt. Bis zu einem rechtsgültigen Urteil gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.

Wie läuft der Prozess?

Der Prozess beginnt am 9. November. 13 Verhandlungstage hat das Landgericht Konstanz angesetzt. Es handelt sich um einen sogenannten Indizienprozess, da es keine Leiche, kein Geständnis oder andere eindeutige Beweise für die Täterschaft von Robert S. gibt.

Empfohlene Artikel Emotionaler Moment Suche nach Leichnam von Jasmin M.: Mutter fleht Angeklagten an q Tuttlingen

31 Zeugen hört das Gericht an. Die Mutter, die Robert S. anfleht, doch bitte zu sagen, wo ihre Tochter ist, damit sie abschließen kann. Sachverständige und Ärzte, die sich zu Jasmin Krankheitsgeschichte äußern und zahlreiche Polizeibeamte, die bei den Suchaktionen dabei waren oder tausende Daten vom Handy des Angeklagten gesichtet und ausgewertet werden. Darunter besagte Fotos, die eine schlafende Jasmin ebenso zeigen könnten wie ihre Leiche.

Im Gegensatz dazu steht die Aussage des Vermieter-Ehepaars von Jasmin M, die im Prozess aussagen, dass die junge Frau ihnen kurz vor ihrem Verschwinden erzählt habe, sie wolle verreisen. Robert S. schweigt.

Wie geht es weiter?

Die Plädoyers im Indizienprozess sind für Dienstag, 23. Januar, vorgesehen. Zu einem Urteil soll es dann eine Woche später am 31. Januar kommen.