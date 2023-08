Der August zeigt sich zwar gerade regnerisch, davor war es aber brüllend heiß. In dieser Gluthitze hat es eigentlich nur einen Platz gegeben, an dem man es ausgehalten hat: am Wasser. Davon hat auch das Tuttlinger Freibad profitiert. Kurioserweise war auch der Besuch des Freizeit– und Thermalbads Tuwass außerordentlich gut.

Es hat sich gut verteilt

Adem Öbek, der stellvertretende Bäderleiter der Stadtwerke Tuttlingen (SWT), hat gerade seinen Urlaub beendet. Von der Hitzewelle hat er gehört, und die Gästezahlen kann er im Computer abrufen.

Überrannt sei das Freibad nicht worden, aber gut besucht. Öbek: „Es hat sich gut verteilt. Man merkt einfach, dass Handwerkerferien waren und daher viele unserer Gäste im Urlaub oder für einen Ausflug am See.“

Ferien machen sich bemerkbar

Los gingen die heißen Tage am 15. August. Mit 2419 Menschen war Sonntag, der 20. August, der bestbesuchte Tag. Sonst lagen die durchschnittlichen Badezahlen immer zwischen 1000 und 1500 Menschen. Adem Öbek ist überzeugt: „Wäre diese Hitzewelle Anfang Juli gewesen, dann hätten wir statt 2400 Gästen das Doppelte gehabt.“ Weil damals noch keine Ferien waren und die Leute das Freibad vor der Haustüre dann noch stärker frequentiert hätten.

Auf die Schwimmer ist Verlass

Diese Hitzetage haben aber auch die Zahlen im Tuwass ansteigen lassen. Denn vor allem Eltern mit kleinen Kindern würden bei der starken Sonnenstrahlung gerne eine überdachte Möglichkeit zum Baden nutzen. So kamen am 20. August knapp 1000 Leute in das Thermalbad. Und auch sonst: Viele ältere Menschen kämen mit der Hitze nicht gut zurecht und würden daher lieber das Tuwass aufsuchen.

Am Donnerstag vergangene Woche war der letzte schöne Tag, ehe es gewitterte und die Temperaturen dann in den Keller stürzten. Zum Vergleich: 1700 Badegäste am 24. August, 135 am Tag darauf. „Das ist typisch. An kalten, regnerischen Tagen kommen vor allem die Schwimmer, die eine Saisonkarte haben“, so der stellvertretende Bäderleiter. Und oft kein einziger, der eine Tageskarte löst.

Kein Unfall, Öffnungszeiten gehalten

Am 10. September wird das Bad letztmals in der Saison öffnen. „Das haben wir gut hinbekommen“, sagt Öbek in einem ersten Rückblick auf den Sommer 2023. Zum Glück sei nichts passiert, zudem habe es trotz knappen Personalbestands geklappt, die Öffnungszeiten inklusive Frühschwimmerzeiten durchgehend anbieten zu können.

Auch der neue Pächter der Freibadgastronomie habe sich bewährt, so Öbek.