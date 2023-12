Ein wenig aufsehenerregend war es schon, als die Tuttlinger Wohnbau zum ersten Mal enthüllte, wie ihr Hotel-Neubau am Seltenbach aussehen sollte: eine Fassade in quietschbuntem Karomuster, direkt neben der historischen Stadtmühle. Sieben Jahre später haben sich die Tuttlinger an den Anblick gewöhnt - und das Légère Express wechselt den Besitzer.

Die Wohnbau hat das Gebäude an ihren langjährige Pächter, die Fibona GmbH verkauft. Am 13. Dezember wurde der Vertrag unterschrieben. Fibona betreibt die Légère-Hotel-Kette mit acht Häusern, darunter die beiden Hotels in Tuttlingen.

Eins gekauft, eins gepachtet

Die Wohnbau hat sowohl das Légère an der Königstraße mit 114 Zimmern gebaut als auch das Légère Express (bis 2020 Charly’s House) mit 95 Zimmern. Während Fibona das Légère nach der Fertigstellung 2013 kaufte, blieb das kleinere Hotel nach der Eröffnung 2016 zunächst bei der Wohnbau.

Anders als andere Hotelketten investieren wir kontinuierlich in unsere Häuser. Sven Köllmann

Doch die Zeiten haben sich geändert, sagt Wohnbau-Geschäftsführerin Rita Hilzinger. Die Pacht war auch an den Umsatz gekoppelt, durch die coronabedingten Schließungen sanken also die Einnahmen. „Und wir haben schon gemerkt, dass so ein Hotel höhere Instandhaltungskosten hat als ein normales Wohnhaus.“ Mit dem Geld aus dem Verkauf könne die Wohnbau an anderer Stelle wieder investieren.

Fibona will Hotelgebäude selbst besitzen

Fibona wiederum verfolgt ohnehin „die Unternehmensstrategie, die von uns betriebenen Immobilien im Bestand zu halten“, teilt Geschäftsführer Sven Köllmanm mit. Zum Verkaufspreis äußern sich die beiden Parteien nicht.

Der Kauf sei auf jeden Fall ein Bekenntnis zum Standort, betont Köllmann. Beide Hotels liefen gut, die Auslastung liege bei branchenüblichen 65 bis 70 Prozent. Im Vergleich mit den anderen Légère-Standorten erzielt Tuttlingen damit Durchschnittswerte. Auch wenn Lohn- und Energiekosten gestiegen seien, findet Köllmann: „Der Markt hat nach Corona vollkommen zu alter Stärke zurückgefunden.“

Umgestaltung im Légère Express geplant

Große Investitionen in die beiden Tuttlinger Häuser sind nach sieben beziehungsweise zehn Jahren laut Köllmann nicht nötig: „Anders als andere Hotelketten investieren wir kontinuierlich in unsere Häuser.“ Die öffentlichen Bereiche im Légère Express sollen 2024 aber umgestaltet werden. Neue Möbel, neue Beleuchtung, „wir wollen uns an neue Trends anpassen“, so Köllmann.

Weitere Légère-Express-Hotels gibt es in Leipzig und Bielefeld. Die etwas höherpreisigen Légère-Hotels finden sich neben Tuttlingen in Luxemburg, Wiesbaden-Taunusstein, Bielefeld und Erfurt.