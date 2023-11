Kunstkreis Tuttlingen präsentiert Werke von Robert Barta

Der Kunstkreis Tuttlingen eröffnet am Freitag, 10. November, um 19 Uhr in der Galerie der Stadt Tuttlingen eine Ausstellung mit Werken des konzeptuell arbeitenden Künstlers Robert Barta mit dem Titel „Jung werden dauert“.

Der 1975 in Prag geborene Barta studierte in München und San Francisco und lebt heute in Berlin und Frankfurt. Der Begriff Skulptur treffe auf seine Werke nicht zu, heißt es in einer Pressemitteilung. Er verwende alltägliche Materialien, Vorgefundenes und spiele mit den Gesetzen der Physik. „Er kehrt den Nutzen der Elemente um, baut Irritationen ein, lässt uns Vorgänge neu denken. Eine kindliche Freude am Verfremden, an kinetischen Abläufen wohnt seinen Werken inne. Doch hinter seinen teils sehr humorvollen Werken verbergen sich gesellschaftliche Anliegen, die über einen gut gelungenen Gag hinausgehen“, so die Mitteilung. Der Adressat seiner Kunst sei der Betrachter.

In der Tuttlinger Ausstellung werden Objekte aus verschiedenen Phasen des Künstlers zu sehen sein, aber auch Werke, die direkt für Tuttlingen geschaffen wurden. Der Kunstkreis Tuttlingen bietet am 19. November und 3. Dezember um 16 Uhr eine Führung durch das Universum Robert Bartas an.