Die Qual der Wahl ist am Wochenende groß. Wir haben einmal tief in die Kunst-Kultur-und-Kulinarik-Kiste gegriffen. Das kam dabei heraus.

Zeit für „UHR-Zeit“

Wann: Sonntag, 10. März, 13.30 bis 17 Uhr

Wo: Auberlehaus Trossingen

Eintritt: Kinder und Jugendliche in Begleitung von Erwachsenen frei, Erwachsene: 7,50 Euro, Schüler/Studenten: 5 Euro

Am Sonntag startet eine neue Ausstellung im Auberlehaus: „UHR-Zeit“ - historische Uhren aus der Sammlung des Musée d'Horlogerie et du decolletage, Cluses. Wegen des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Trossingen-Cluses haben die beiden Museen Teile ihrer Sammlungen ausgetauscht. 42 historische Uhren sind nun in dem Trossinger Museum zu sehen. Die ältesten sind aus dem Jahr 1600. Zu den Besitzern solcher Uhren zählten einst Prinzen, Könige - und sogar Napoleon.

Ausstellung in der Galerie Tabak

Wann: So., 10. März, 11 Uhr

Wo: Galerie Tabak, Burgerstraße 9, Renquishausen

Eintritt: frei

Seit einigen Jahren dient das Bürgerhaus Renquishausen im Dachgeschoss auch für Ausstellungszwecke. Zu sehen sind dort in der Galerie Tabak ab Sonntag die Bilder von Christine Mühlhberger. Sie absolvierte ihre Kunstausbildung an der Akademie für bildende Künste in München und lässt sich gern von der Natur inspirieren. Die Eindrücke aus ihren drei- bis vierwöchigen Langstreckenwanderungen verarbeitet sie später im Atelier zu Kunstwerken.

Frühlingsmarkt in Frittlingen

Wann: Samstag, 9. März, 11 bis 15 Uhr

Wo: Bihrenberghof Frittlingen

Eintritt: frei

Zur Einstimmung auf den Frühling und Ostern gibt es auf dem Markt reichlich Floristik-, Deko- und Geschenkartikel. Neben vielen dekorativen Angeboten kommen auch kulinarische Freunde mit Hefegebäck, Eierlikör und Apfelsaft auf ihre Kosten. Der Spendenerlös kommen der Deutschen Kinderkrebsnachsorge Tannheim zugute.´

Jubiläumskonzert Gesang in Spaichingen

Wann: Sonntag, 20. März, 17 Uhr (Einlass 16 Uhr)

Wo: Stadthalle Spaichingen

Eintritt: frei, Spenden erbeten

50 Jahre besteht die Musikschule Trossingen in 2024. Das wird mit zahlreichen, über das ganze Jahr verteilten Veranstaltungen in sieben Orten im Raum Trossingen/Spaichingen gefeiert. Das erste einer ganzen Reihe von Jubiläumskonzerten findet unter Mitwirkung des Fachbereiches Gesang und der Spaichinger Kinder- und Jugendchöre „Sonnenblümchen“ und „crazy sunshines“ statt.

Schwäbisches Solokabarett

Wann: Sonntag, 10. März, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

Wo: Pfarrscheuer, Kirchstraße 9, Aixheim

Eintritt: 10 Euro

Die Katholische Erwachsenenbildung in der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal lädt zu einem Kabarettabend mit dem Mundartkabarettisten Eberhard Sorg ein. Unter dem Motto „I han den Titel vergässa“ bietet das neue Programm einen humorvollen Querschnitt durch das schwäbische Alltagsleben. Von der Kehrwoche bis zum Hefezopf ist alles mit dabei - zwei Stunden Lachmuskeltraining sind garantiert. Eberhard Sorg, einer der ersten Co-Autoren von „Hannes und der Bürgermeister“, schreibt seit 1980 in schwäbischer Mundart Kabarettprogramme, schwäbische Hörspiele und Theaterstücke.