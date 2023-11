Theresa Schopper lässt die Stadt Tuttlingen abblitzen. Die Kultusministerin (Grüne) hat Oberbürgermeister Michael Beck mitgeteilt, dass sie nicht gewillt ist, das Thema Schulsanierung im Sinne der Stadt und der Umlandgemeinden in deren Sinne zu lösen. Beck hat seinerseits auf das Schopper-Schreiben reagiert und sich „enttäuscht“ gezeigt.

Seit einigen Monaten wissen die Stadt Tuttlingen und ihre Region, dass die Stadt die kleineren Gemeinden an der Sanierung bei beiden Gymnasien IKG und OHG finanziell beteiligen muss. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VHG) Mannheim hervor. Danach müssen die Umland-Kommunen, aus denen Jugendliche an eines der Gymnasien gehen, teils hohe Summen nach Tuttlingen überweisen ‐ Summen, mit denen sie seit Beginn der Doppel-Sanierung nicht gerechnet hatten.

OB sorgt sich um kommunalen Frieden

Vor diesem Hintergrund hat OB Beck Ende September in einem Brief ans Kultusministerium das Land zu einer Reform der Schulbau-Förderung aufgefordert. Zugleich drückt er seine Sorgen um den kommunalen Frieden aus, wenn die Stadt die Beteiligungen einfordert. Und das müsse sie, denn wenn sie darauf verzichte, drohe ihr der Verlust von Landeszuschüssen, heißt es weiter.

Diese kommunale Selbstverwaltungsgarantie ist schlicht im Grundgesetz verankert. Antwortschreiben von Theresa Schopper

In ihrer Antwort erteilt die Ministerin Beck nun aber eine deutliche Absage.

Ministerium pocht auf Selbstverwaltungsgarantie

Sie lässt den gelernten Verwaltungsjuristen Beck wissen, was dieser natürlich weiß: Dass „Bau und Unterhalt der Schulgebäude eine sogenannte weisungsfreie Pflichtaufgabe der Städte, Kreise und Gemeinden“ sei.

Es sei auch Aufgabe der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, „mit ihren Umlandgemeinden zu einer Einigung zu kommen.“ Denn: „Diese kommunale Selbstverwaltungsgarantie ist schlicht im Grundgesetz verankert.“ Das Land sei in den konkreten Aushandlungsprozess nicht involviert.

Die Intention meines Schreibens war es nicht, eine Rechtsauskunft zu erhalten ‐ dafür hätte ich nicht Sie als Kultusministerin persönlich behelligen müssen. Anwortschreiben Michael Beck

Der OB hat seinerseits auf diese Abfuhr geantwortet ‐ und „muss gestehen, dass ich etwas enttäuscht bin: Intention meines Schreibens war es nicht, eine Rechtsauskunft zu erhalten ‐ dafür hätte ich nicht Sie als Kultusministerin persönlich behelligen müssen.“

Vielmehr geht es dem Stadtoberhaupt darum, „eine Diskussion auf politischer Ebene anzustoßen: Denn nicht nur ich befürchte, dass die aktuelle Rechtslage bestens dafür geeignet ist, das politische Klima in vielen Landkreisen nachhaltig zu vergiften und Politikverdrossenheit in ländlichen Gemeinden zu fördern.“

Kleine Gemeinden in der Bredouille

Beck erläutert seine Sorgen beispielhaft: „Stellen wir uns doch vor, was passiert, wenn Städte wie Tuttlingen nun deutlich kleinere Gemeinden mit Millionenforderungen überziehen. Die eine oder andere Gemeinde mag das vielleicht noch wegstecken, in anderen wird es die Haushaltsplanung komplett über den Haufen werfen ‐ bis hin zur Zahlungsunfähigkeit. Und was meinen Sie, wie es in den Gemeinden gären wird, wenn die dortigen Bürgermeisterkollegen ihren Bürgern klar machen müssen, dass man wegen der Rechnung aus der Großen Kreisstadt jetzt das Schwimmbad und die Bücherei schließen muss oder der lang erhoffte Kindergarten nicht gebaut werden kann?“

Im Interesse des kommunalen Friedens setze er hier „nach wie vor Hoffnung auf einen Lösungsvorschlag der Landesregierung, der uns die geschilderten Szenarien erspart. Sicherlich sei es rechtlich korrekt, wenn die Stadt Tuttlingen nun als Konsequenz aus dem VGH-Urteil Rechnungen an rund 30 Umland-Kommunen schickt.

Doch „wir alle wissen, dass Dinge, die rechtlich korrekt sind, nicht zwingend auch politisch klug sein müssen.“

Und weiter: „Dies war der Anlass meines Schreibens, und auf der Ebene der Fraktionen werde ich auch weiter darauf hinarbeiten, hier eine andere Lösung zu finden.“

Freiwilligkeit hätte Vorteil für Kommunen

Das Kultusministerium ergänzt seine Haltung auf Gränzbote-Anfrage um den Hinweis, dass die Beteiligten beim freiwilligen Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus schulrechtlicher Sicht auch unter den Beträgen bleiben können, die sich nach den Berechnungen der Gerichte beim zwangsweisen Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ergeben würden.

Zudem sei die Bewilligung einer Schulbau-Förderung „nicht abhängig davon, ob und in welcher Höhe die Kommune ihre Umlandgemeinden beteiligt.“ Das eröffnet allen Verhandlungspartnern Spielräume, zumindest, was die Höhe der Umland-Beteiligungen angeht.