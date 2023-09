Kulturhaus wartet mit großem Herbstprogramm auf

Nach der Sommerpause wartet das Kulturhaus im Bürgerpark im Herbst mit vielen neuen Programmpunkten auf. Den Anfang macht am 9. September im Rahmen der „NachtKultour“ der Comedian Martin Schury. Er wird ab 19 Uhr im Stundenrhythmus über das gesprochene Wort sowie wichtige Fragen unserer modernen Wegwerfgesellschaft sinnieren. Kurze Rede, langer Sinn — das Publikum kann selbst sehen, was es zu hören gibt.

Schwungvoll, munter und mit einer guten Portion Selbstironie meldet sich am 7. Oktober das Vokalensemble Klangfarben unter der Leitung von Joachim Brenn zu Wort beziehungsweise zu Gesang. Die 18 Sängerinnen bieten ein vielfältiges Programm mit Pop–Songs, ruhigen Balladen und witzigen deutschsprachigen Stücken, denn „für Frauen ist das kein Problem, so was machen sie mit links“. Jana Brenn zaubert mit ihrer Ukulele mittendrin ein ganz anderes Szenario und trägt damit wesentlich zu einem abwechslungsreichen, freudvollen und klangerfüllten Abend bei.

Das Wort steht erneut im Mittelpunkt der Veranstaltung am 13. Oktober. Der Singener Theaterverein Pralka bringt ein tiefsinniges, modern inszeniertes Stück nach Tuttlingen. Unter der Regie von Ulrich Trommsdorff thematisieren die Darsteller den Stoff des französischen Autors Éric–Emmanuel Schmitt aus ‚Hôtel des deux Mondes‘, in Deutsch ‚Das Hotel zu den zwei Welten‘. In einem Hotel zwischen Leben und Tod treffen sich Personen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Meinungen und warten auf die Ergebnisse ärztlicher Kunst. Theater steht hier als krisenhaftes Gespräch über Freiheiten des Lebens, das Mysterium des Todes, und über die Gelassenheit, Unausweichliches zu akzeptieren.

Nur eine Woche später, am 22. Oktober, sorgt das 4fun Accustic Trio mit Gesang, Saxophon, Flöte, Gitarre und Bass für beste Stimmung. Nach zwei ausverkauften Konzerten in diesem Sommer zusammen mit Dos Mundos tritt Marco Schorer an diesem Abend mit seinen Musikerkollegen Alexander Kupferschmid und Tilmann Starke auf. Die seit vielen Jahren bewährte Formation spielt neben Jazzstandards auch etliche Eigenkompositionen und virtuose Arrangements.

Weiter geht es mit der Tribute Band „ABBAmaniac — Verrückt nach ABBA“ am 28. Oktober. Die sechs Musiker verwandeln das Kulturhaus in eine große schillernde Bühne und verbreiten Generationen übergreifendes Discofeeling, detailgetreu und in musikalischer Studioqualität. Dieser Abend ist eine Aufforderung an alle Tuttlinger, Schlaghosen, Plateauschuhe und Hotpants auf der Bühne zu suchen, sich eine Föhnwelle zu legen und zu den fantastischen Hits abzutanzen oder einfach nur begeistert zuzuhören.

Ruhe kehrt erst wieder am 3. November mit der Ausstellung lost places — Orte ohne Zukunft von Ingrid Lewandowski ein. Einigen dieser Orte sieht man auf den ersten Blick ihr weiteres Schicksal an, bei anderen muss der Betrachter schon genau hinsehen. Die Gründe für Niedergang und Zerfall können unterschiedlich sein. Allen gemeinsam ist jedoch die Faszination des Vergänglichen.

Den vorläufigen Abschluss bildet der 10. Tuttlinger Kreativmarkt am 12. November. Anstatt wie bisher im Frühjahr findet er nach dreijähriger, Corona bedingter Pause erstmalig als Wintermarkt statt. Die Handarbeiten zahlreicher Künstler eignen sich aber auch als Geschenke in der Adventszeit.

Ob das Kulturprogramm damit auch tatsächlich endet, ist noch ungewiss, es liegen noch zahlreiche Anfragen vor. Aufgrund der schlechten Energiebilanz ist das Kulturhaus aber keine Alljahresspielstätte.