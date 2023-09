Kultureller Endpsurt vor der Winterpause

. (sz) ‐ Das Museum im Fruchtkasten und auch das Tuttlinger Haus verabschieden sich zum 4. Oktober erst einmal in die Winterpause. Wer die Ausstellungen noch besuchen oder das beliebte Schuh-Tausch-Regal nutzen möchte, kann jetzt noch vorbeikommen und die letzten Tage der Saison nutzen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Die Sonderausstellung „Schuhgeschichten ‐ Dein Schuh, deine Geschichte“ im Museum im Fruchtkasten erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, mehr als 1200 Besucher:innen haben in den vergangenen Monaten die individuellen Geschichten rund um den Schuh bereits erkundet. Besonders das Schuh-Tausch-Regal im Foyer entwickelte sich zum Publikumsmagnet. Museumsleiterin Vera Hollfelder freut sich über die positive Resonanz: „In den vergangenen Monaten haben auch immer wieder Gäste zu uns ins Museum gefunden, die unser Museum bisher noch nicht kannten, ich bin sehr zufrieden mit den Besuchszahlen und dem positiven Feedback zur Ausstellung. Nun wünsche ich mir noch einen erfolgreichen Endspurt, unser Schuh-Tausch-Regal soll am Ende natürlich am besten leer sein.“

Auch das Tuttlinger Haus wird noch bis einschließlich 3. Oktober geöffnet sein, der Blick auf das historische Alltagsleben der Tuttlinger:innen ist hier in authentischer Atmosphäre besonders spannend. Das Tuttlinger Haus und die Sonderausstellung im Museum im Fruchtkasten sind noch bis einschließlich 3. Oktober jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, jeweils von 14‐17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet