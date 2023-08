Hintergrund

Speziesismus

Speziesismus bezeichnet die moralische Diskriminierung von Lebewesen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit – ähnlich wie Rassismus. Bedeutet, dass das Leben oder das Leid eines in diesem Fall Tieres nicht oder weniger berücksichtigt wird, weil es nicht einer bestimmten Spezies, in der Regel der Spezies Mensch, angehört.

Seit September 2022 verleiht die Tierschutzorganisation den Negativpreis „Speziesismus des Monats“ an Personen, Unternehmen oder Produkte, „die sich als besonders speziesistisch und tierfeindlich gezeigt haben“, so Peta. Nach einem Jahr wird dann unter allen Verleihungen der Titel „Speziesismus des Jahres“ vergeben, der in einer öffentlichen Abstimmung ermittelt wird.