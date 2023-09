Kreuzung bis Ende September fertig

Die Sanierung der Kreuzung am Ärztezentrum kommt voran. Die Kreuzung beim Ärztehaus soll bis zum 22. September fertig gestellt sein. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Ein großer Teil der Kreuzung Neuhauser Straße/Brunnentalstraße/Robert–Koch–Straße ist mittlerweile saniert. Die Robert–Koch–Straße ist wieder befahrbar, weshalb die Behelfsumleitungen zum Friedhof und in das Wohngebiet Nördlicher Honberg mittlerweile abgebaut werden konnten. Ganz fertiggestellt ist die Kreuzung aber noch nicht, weil im Bereich der Brunnentalstraße anders als im restlichen Kreuzungsbereich nur eine minimale Schottertragschicht vorhanden war, so dass dort ein Vollausbau erforderlich wurde. Der aktuelle Zeitplan geht von einer Fertigstellung der Kreuzung bis zum 22. September aus. Bis dahin ist ein Begegnungsverkehr innerhalb der Kreuzung noch nicht möglich, so dass die Verkehrsregelung weiterhin mittels Baustellenampeln und entsprechend kürzeren Grünphasen erfolgen muss.

Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Durchfahrt von der Uhlandstraße und der Robert–Koch–Straße zur Sauerbruchstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit nun wieder geschlossen wurde. Während der ersten Bauphase musste sie geöffnet werden, weil sie die einzige Möglichkeit zur Abfahrt aus Richtung Friedhof und dem Wohngebiet Nördlicher Honberg war. Die Essso–Tankstelle und die Gewerbebetriebe an der östlichen Neuhauser Straße sind weiterhin über die Umleitungsstrecke durch das Brunnental erreichbar.

Nach der Fertigstellung der Kreuzung wird der verbleibende Kanal– und Leitungsbau in der Neuhauser Straße durchgeführt. Auch in dieser Phase erfolgt die Verkehrsumleitung lokal über das Brunnental beziehungsweise überörtlich über die Bodenseestraße und die Stockacher Straße.