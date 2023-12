Kreissparkasse wird Teil der Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg

Die Kreissparkasse Tuttlingen wird neues Mitglied der Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg (SBH), heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit über zehn Jahren leitet Ursel Hengstler die personellen Geschicke der Kreissparkasse Tuttlingen. „Der Beitritt in die Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg ist für uns als regionales Finanzinstitut nur logisch“, so Hengstler. „Die Fachkräftebasis in der Region zu stärken und zu erweitern muss für uns alle im Fokus stehen und gemeinsam erreichen wir mehr.“ Die Aufnahme der Kreissparkasse Tuttlingen als Partnerin in die Allianz verstärke die Bestrebungen, eine breite Basis für die Aktivitäten zur Fachkräftesicherung zu schaffen.

„Die Kreissparkasse Tuttlingen bringt eine bedeutende HR-Expertise und zugleich ein zutiefst regional verankertes Engagement mit sich. Um unsere Ziele in der Allianz zu erreichen, brauchen wir diese starken, regionalen Querschnittsfunktionen und Branchen“, so Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Regionalen Wirtschaftsförderung, die das Finanzinstitut erfolgreich für die Allianz begeistern konnte.