Tuttlingen

Kreissparkasse Tuttlingen spendet über 60.000 Euro an Sportvereine

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Zahlreiche Schecks konnte die Kreissparkasse Tuttlingen an über 50 Sportvereine im Landkreis überreichen. (Foto: Kreissparkasse Tuttlingen )

Die Kreissparkasse Tuttlingen hat in den vergangenen Tagen Spenden in Höhe von über 60. 000 Euro an über 50 Sportvereine im Landkreis überreicht.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 16:16 Von: sz